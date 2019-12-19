"Взяли меня за горло". Путин рассказал о минском саммите в 2015-м

Владимир Путин (Фото: Сергей Гунеев/ЕРА)

Президент РФ Владимир Путин заявил, что пятый президент Петр Порошенко, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель якобы "настояли" на том, чтобы под вторыми минскими соглашениями стояли подписи главарей боевиков ОРДЛО. Об этом Путин заявил на пресс-конференции.

"Представлявший Украину в Минске, после чего возникли вот эти минские соглашения, бывший президент Порошенко - он настаивал на том, чтобы под этим документом были поставлены подписи руководителей двух этих непризнанных республик. Они просто за горло меня взяли все вместе там втроем, а представители этих непризнанных республик отказывались это делать <...> Мы их уговорили и они поставили там свои подписи", - заявил Путин.

Сегодня Путин заявил, что "если начнется пересмотр минских соглашений, вся ситуация вообще может зайти в тупик".

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