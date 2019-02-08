Взятка за 30 соток: мэру Могилев-Подольского вручили подозрение

Петр Бровко (скриншот из видеозаписи)

Мэр Могилев-Подольского в Винницкой области получил от прокуратуры подозрение во взяточничестве. Об этом сообщил у себя в Facebook генпрокурор Юрий Луценко.

Глава ГПУ не назвал имени подозреваемого, однако по состоянию на 8 февраля 2019 года мэром города являлся Петр Бровко. Он также показан вместе с правоохранителями в своем кабинете на фото, которое выложил генпрокурор.

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Мэра приграничного Могилев-Подольского заподозрили в том, что он, будучи в сговоре с начальником земельного отдела горсовета, получил от застройщика взятку.

"15 000 долларов за 0,3 га земли под застройку", — коротко сообщил Луценко причину визита сотрудников Винницкой прокуратуры в кабинет к мэру.

Бровко родился 15 сентября 1960 года селе Боровка Могилев-Подольского района. Образование высшее. В 1978 году окончил местное медучилище, в 1994-м - Одесскую высшую коммерческую школу, в 2000-м - Одесскую госюридическую академию. В 1991 году ушел в коммерцию, а в 1994-м стал председателем Могилев-Подольского горсовета народных депутатов.

В 2010 году стал мэром от Партии регионов, а спустя пять лет баллотировался и победил как самовыдвиженец.

Был мэром города в совокупности около 20 лет.