WP: Неизвестный, используя ИИ, выдавал себя за Рубио в переписке с чиновниками

Марко Рубио (Фото: Will Oliver/EPA)

Самозванец, выдававший себя за госсекретаря США Марко Рубио, связался с высокопоставленными чиновниками, отправляя им голосовые и текстовые сообщения, имитирующие голос и стиль главы американской дипломатии с помощью программного обеспечения на основе искусственного интеллекта. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на неназванного американского чиновника и телеграмму Государственного департамента.

Власти США не знают, кто стоит за серией попыток выдавать себя за других лиц, но они считают, что преступник, вероятно, пытается манипулировать влиятельными чиновниками "с целью получения доступа к информации или счетам", говорится в телеграмме, отправленной офисом Рубио сотрудникам Госдепартамента.

Используя как текстовые сообщения, так и зашифрованное приложение для обмена сообщениями Signal, самозванец "связался как минимум с пятью лицами, не являющимися сотрудниками Госдепартамента, включая трех министров иностранных дел, губернатора и члена Конгресса США", – говорится в телеграмме от 3 июля.

Все началось в середине июня, когда самозванец создал учетную запись в Signal, используя отображаемое имя [email protected], чтобы связаться с иностранными и американскими дипломатами и политиками, говорится в документе. Отображаемое имя не является его реальным адресом электронной почты.

"Злоумышленник оставлял голосовые сообщения в Signal как минимум двум целевым лицам, а в одном случае отправил текстовое сообщение с приглашением к общению в Signal", – сказано в телеграмме.

В ответ на запрос о телеграмме Государственный департамент заявил, что "проведет тщательное расследование и продолжит принимать меры предосторожности, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем". Чиновники отказались обсуждать содержание сообщений или имена дипломатов и чиновников, ставших жертвами этой акции.

Федеральное бюро расследований также отказалось комментировать информацию о самозванце. Согласно законодательству США, выдача себя за федерального сотрудника или должностное лицо с целью обмана или получения информации является преступлением.

Профессор Калифорнийского университета в Беркли Хани Фарид, специализирующийся на цифровой криминалистике, сказал, что для проведения такой операции не требуется опытного злоумышленника, но они часто оказываются успешными, поскольку чиновники могут быть небрежны в отношении безопасности данных.

"Именно поэтому не следует использовать Signal или другие незащищенные каналы для официальных государственных дел", – сказал он.