Выдал себя за Порошенко: глава МИД Британии Кэмерон стал жертвой пранкера – The Telegraph

Журналисты отметили, что сначала министр и пранкер обменялись несколькими текстовыми сообщениями

Дэвид Кэмерон (Фото: EPA)

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон провел видеозвонок с пранкером, который выдавал себя за пятого президента Петра Порошенко. Об этом написало издание The Telegraph.

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Журналисты отметили, что сначала министр и пранкер обменялись несколькими текстовыми сообщениями, после чего провели короткий видеовызов.

Кэмерон заподозрил, что что-то не так, и прекратил разговор, когда "Порошенко" попросил у него контакты коллег-членов правительства, отметило издание.

Информацию о фейковом звонке в МИД решили обнародовать на случай, если видео с министром захотят использовать для манипуляций, а также чтобы убедиться, что другие чиновники знают об этом риске.

Это последний в серии розыгрышей, нацеленных на британских политиков. Журналисты отметили, что ранее Россию обвиняли в том, что она стоит за трюками.

8 июня издание Bloomberg сообщило , что европейские спутниковые компании страдали от попыток России вмешиваться в эфиры – на детских телеканалах включали пропаганду, транслировавшуюся по-русски.

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