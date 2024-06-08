Видав себе за Порошенка: очільник МЗС Британії Кемерон став жертвою пранкера – The Telegraph

Девід Кемерон (Фото: EPA)

Очільник Міністерства закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон провів відеодзвінок із пранкером, який видавав себе за п'ятого президента Петра Порошенка. Про це написало видання The Telegraph.

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Журналісти зазначили, що спершу міністр і пранкер обмінялися кількома текстовими повідомленнями, після чого провели короткий відеодзвінок.

Кемерон запідозрив, що щось не так, і припинив розмову, коли "Порошенко" попросив у нього контакти колег-членів уряду, зазначило видання.

Інформацію про фейковий дзвінок у МЗС вирішили оприлюднити на випадок, якщо відео з міністром захочуть використати для маніпуляцій, а також аби переконатися, що інші посадовці знають про цей ризик.

Це останній в серії розіграшів, націлених на британських політиків. Журналісти зауважили, що раніше Росію звинувачували в тому, що вона стоїть за трюками.

8 червня видання Bloomberg повідомило, що європейські супутникові компанії потерпали від спроб Росії втручатися в ефіри – на дитячих телеканалах вмикали пропаганду, яка транслювалася російською.

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