Росія вмикала військову пропаганду на дитячих телеканалах Європи, серед них Disney – Bloomberg

Журналісти наголосили, що з середини березня постраждало щонайменше три супутники французького оператора Eutelsat SA

Кремль. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

Європейські супутникові компанії потерпали від спроб Росії втручатися в ефіри – на дитячих телеканалах вмикали пропаганду, яка транслювалася російською. Про це написало видання Bloomberg із посиланням на документи, з якими ознайомилися журналісти.

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Журналісти стверджують – щонайменше три супутники французького оператора Eutelsat SA серйозно постраждали з середини березня, і збої тривали два місяці. Втручання зафіксували на телеканалах Disney та BabyTV.

На другому посеред дитячої розважальної програми зʼявилося військове відео, яке транслювалося російською, написало видання. Як наслідок, голландський кабельний оператор Ziggo виключив BabyTV зі своїх пропозицій до початку травня.

Речник Міжнародного союзу електрозв’язку, що координує глобальне спільне використання радіочастот і супутникових орбіт, заявив, що отримані звіти обговорять на наступному засіданні 24-28 червня, зазначили журналісти.

Видання акцентує – російський радіочастотний центр не відповів на запит про коментар, а французьке Agence Nationale des Frequences відмовилося від коментарів.

"Eutelsat Group повністю обізнана про навмисні радіочастотні перешкоди від зовнішніх джерел, які мали періодичний вплив на деякі служби", — наголосив речник французької компанії.

17 травня Рада Євросоюзу вирішила призупинити на території блоку мовлення російських пропагандистських медіа: РІА Новості, газети "Известия", Російської газети, а також псевдочеського сайту Voice of Europe, який насправді є проєктом колишнього депутата Верховної Ради Віктора Медведчука.

31 березня 2024 року СБУ разом із контррозвідкою Чехії заявила про викриття у Євросоюзі мережі, яка платила місцевим депутатам за висвітлення російської пропаганди.

11 квітня Головне управління розвідки повідомило, що Кремль збільшив фінансування внутрішньої пропаганди щодо російсько-української війни до $500 млн на рік. Йдеться про фінансування структур, які формально не пов'язані з державою, але виробляють потрібний кремлівському режиму контент у вигляді блогів, новин, фільмів, серіалів, відеоігор тощо.

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