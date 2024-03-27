Чехія ввела санкції проти Медведчука та його компанії Voice of Europe

Віктор Медведчук (Фото: SERGEY DOLZHENKO / EPA)

Чехія внесла до санкційного списку екснардепа від забороненої партії ОПЗЖ Віктора Медведчука та компанію Voice of Europe, яку він приховано фінансує. Оновлений список санкцій опубліковано на сайті Міністерства закордонних справ Чехії.

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За даними міністерства, Медведчук керує операцією щодо поширення російського впливу на території Чехії за допомогою компанії Voice of Europe, яку він приховано фінансує. Екснардеп використовує пропагандиста Артема Марчевського для поширення дезінформації та пропаганди, спрямованої проти суверенітету та безпеки України. Компанія це робить у себе на сайті та в соцмережах.

У МЗС Чехії зауважили, що діяльність Voice of Europe особливо спрямована на підрив обороноздатності України та підтримки її з боку міжнародних партнерів.

Як йдеться в списку МЗС, Медведчук використовує Марчевського для фінансування співпраці з журналістами та прихованої підтримки обраних кандидатів на виборах до Європарламенту.

Санкції передбачають заборону для Медведчука та Марчевського на в'їзд до країни та будь-які фінансові операції в Чехії. Фінансово-аналітичне управління заморозить активи, які вони можуть мати в країні.

Артем Марчевський – генеральний директор заблокованого телеканалу "112 Україна", поплічник Медведчука, проросійський пропагандист. Звинувачував Україну в "замороженні конфлікту" на Донбасі, зриві обміну полоненими.

22 вересня 2023 року Україна передала Росії Медведчука в обмін на 200 військовослужбовців, захоплених у полон у Маріуполі.

21 грудня стало відомо, що Медведчук став російським нафтовиком і активно включився у переділ власності в Росії й на окупованих нею українських територіях.

5 березня 2024 року з розслідування журналістів hromadske з'ясувалося, що Медведчук домагається повернення йому українського громадянства, депутатського мандата, а раніше – адвокатського свідоцтва.

21 березня стало відомо, що Україна продає яхту Медведчука, орієнтовна вартість якої може перевищувати 130 млн євро. Гроші з продажу спрямують до бюджету на посилення обороноздатності.

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