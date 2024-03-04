До державної ЦГЗ на керівну посаду призначили колишню шеф-редакторку ZIK Медведчука

Через це звільнилися п'ятеро комунікаційників відділу, повідомила одна з колишніх співробітниць

Дар'я Гордійко (Фото: Фокус)

Керівницею відділу комунікацій державної установи "Центр громадського здоров’я" при Міністерстві охорони здоров’я призначили Дар'ю Гордійко, колишню шеф-редакторку підсанкційного проросійського телеканалу ZIK. Про це повідомила Антоніна Доломанжи – одна з п'яти комунікаційниць відомства, котрі звільнилися після цього призначення.

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"Одна її посада вже свідчить про те, що людина явно була не лише в курсі проросійської пропагандистської політики каналу, а ще й безпосередньо керувала її втіленням", – зазначила Доломанжи.

У 2019 році випусковий редактор ZIK Ігор Кримов повідомив ІМІ, що Гордійко заборонила висвітлювати акцію протесту на Майдані Незалежності проти реєстрації кандидатами в депутати проросійського пропагандиста Анатолія Шарія та Андрія Клюєва, голову Адміністрації президента-утікача Віктора Януковича.

Три джерела Детектор медіа повідомляли, що на ZIK у 2019-му з'явився так званий блекліст – список людей, яких не можна показувати в ефірі, котрий представила першого ж дня нова шеф-редакторка Гордійко.

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"Звісно, призначення на посади таких людей не заборонені законом. Але робота у державній установі людини, яка працювала на проросійську пропаганду, викликає доволі багато запитань до цієї установи та політики її керівництва. Адже діяльність цієї людини, зокрема, й підготувала підґрунтя до повномасштабного вторгнення Росії", – написала Доломанжи.

Вона зазначила, що разом з колегами намагалася донести керівництву ЦГЗ "неприпустимість та абсурдність" перебування Гордійко на керівній посаді у держустанові під час війни з РФ.

За її словами, керівництво не захотіло слухати співробітниць, мотивувавши це тим, що "ЦГЗ – аполітична організація" й "минуле та політичні погляди цієї людини керівництво не цікавлять".

Після цього всі комунікаційники відділу ухвалили рішення про звільнення з ЦГЗ, повідомила Доломанжи.

З 2019 року ZIK належав нардепу від нині забороненої ОПЗЖ Тарасу Козаку, наближеному до підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука.

2 лютого президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти Козака.

Крім самого Козака, як фізичної особи, санкції ввели проти його компаній, котрі володіли телеканалами NewsOne, Zik та 112.

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