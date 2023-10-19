Ексведучому каналів Медведчука та лідеру проросійської партії Гольдарбу вручили підозру
Служба безпеки України повідомила про підозру Максима Гольдарба — ексведучого телеканалів Віктора Медведчука та лідера забороненої в Україні партії Союз лівих сил. Про це йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.
Правоохоронці стверджують, що на початку великої війни Гольдарб втік з Києва і публічно підтримав збройну агресію проти України.
За даними слідства, він публікував проросійський контент на YouTube та Telegram-каналах з загальною аудиторією у 140 000 підписників.
У своїх роликах та дописах, як стверджує СБУ, Гольдарб поширював фейкову інформацію щодо діяльності вищого військово-політичного керівництва України та дезінформував стосовно внутрішньої ситуації и в країні.
Крім того, він розповсюджував вигадані ним "інсайди" про нібито "плани" декількох європейських країн "окупувати" територію на заході України, а також брав участь у "телемостах" з російськими пропагандистами, додає СБУ.
Гольдарба повідомили про підозру у колабораціонізмі та у запереченні збройної агресії РФ проти України.
- 13 січня 2023 року Рада позбавила Медведчука мандата.
- 11 квітня Медведчука та його дружину Оксану Марченко оголосили у розшук.
- 27 вересня 2023 року колишньому адвокату Медведчука та проросійського блогера Анатолія Шарія Валентину Рибіну вручили підозру у колабораціонізмі.
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