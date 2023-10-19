Ексведучому каналів Медведчука та лідеру проросійської партії Гольдарбу вручили підозру

Служба безпеки України повідомила про підозру Максима Гольдарба — ексведучого телеканалів Віктора Медведчука та лідера забороненої в Україні партії Союз лівих сил. Про це йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.

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Правоохоронці стверджують, що на початку великої війни Гольдарб втік з Києва і публічно підтримав збройну агресію проти України.

За даними слідства, він публікував проросійський контент на YouTube та Telegram-каналах з загальною аудиторією у 140 000 підписників.

У своїх роликах та дописах, як стверджує СБУ, Гольдарб поширював фейкову інформацію щодо діяльності вищого військово-політичного керівництва України та дезінформував стосовно внутрішньої ситуації и в країні.

Крім того, він розповсюджував вигадані ним "інсайди" про нібито "плани" декількох європейських країн "окупувати" територію на заході України, а також брав участь у "телемостах" з російськими пропагандистами, додає СБУ.

Гольдарба повідомили про підозру у колабораціонізмі та у запереченні збройної агресії РФ проти України.

ДОВІДКА. З 2013 до 2014 року Гольдарб був директором департаменту внутрішнього аудиту та фінансового контролю Міноборони України. У 2014 році фігурував у скандалі з тендерними махінаціями у відомстві. З того ж року виступав спікером на каналах Медведчука. Згодом, у 2020 році, створив авторську програму на КРТ. 2 листопада 2019 року на офіційному з'їзді проросійська партія Союз лівих сил обрала Гольдарба головою (у 2022 році партію заборонили в Україні).

13 січня 2023 року Рада позбавила Медведчука мандата.

11 квітня Медведчука та його дружину Оксану Марченко оголосили у розшук.

27 вересня 2023 року колишньому адвокату Медведчука та проросійського блогера Анатолія Шарія Валентину Рибіну вручили підозру у колабораціонізмі.

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