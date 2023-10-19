Экс-ведущему каналов Медведчука и лидеру пророссийской партии Гольдарбу вручили подозрение
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении Максиму Гольдарбу – экс-ведущему телеканалов Виктора Медведчука и лидеру запрещенной в Украине партии Союз левых сил. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
Правоохранители утверждают, что в начале большой войны Гольдарб сбежал из Киева и публично поддержал вооруженную агрессию против Украины.
По данным следствия, он публиковал пророссийский контент на YouTube и Telegram-каналах с общей аудиторией в 140 000 подписчиков.
В своих роликах и сообщениях, как утверждает СБУ, Гольдарб распространял фейковую информацию о деятельности высшего военно-политического руководства Украины и дезинформировал о внутренней обстановке в стране.
Кроме того, он распространял вымышленные им "инсайды" о якобы "планах" нескольких европейских стран "оккупировать" территорию на западе Украины, а также участвовал в "телемостах" с российскими пропагандистами, добавляет СБУ.
Гольдарбу сообщили о подозрении в коллаборационизме и в отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины.
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- 11 апреля Медведчука и его жену Оксану Марченко объявили в розыск.
- 27 сентября 2023 года адвокату Медведчука и пророссийского блогера Анатолия Шария Валентину Рыбину вручили подозрение в коллаборационизме.
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