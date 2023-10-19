Экс-ведущему каналов Медведчука и лидеру пророссийской партии Гольдарбу вручили подозрение

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении Максиму Гольдарбу – экс-ведущему телеканалов Виктора Медведчука и лидеру запрещенной в Украине партии Союз левых сил. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

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Правоохранители утверждают, что в начале большой войны Гольдарб сбежал из Киева и публично поддержал вооруженную агрессию против Украины.

По данным следствия, он публиковал пророссийский контент на YouTube и Telegram-каналах с общей аудиторией в 140 000 подписчиков.

В своих роликах и сообщениях, как утверждает СБУ, Гольдарб распространял фейковую информацию о деятельности высшего военно-политического руководства Украины и дезинформировал о внутренней обстановке в стране.

Кроме того, он распространял вымышленные им "инсайды" о якобы "планах" нескольких европейских стран "оккупировать" территорию на западе Украины, а также участвовал в "телемостах" с российскими пропагандистами, добавляет СБУ.

Гольдарбу сообщили о подозрении в коллаборационизме и в отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины.

СПРАВКА. С 2013 по 2014 год Гольдарб был директором департамента внутреннего аудита и финансового контроля Минобороны Украины. В 2014 году фигурировал в скандале с тендерными махинациями в ведомстве. С того же года выступал спикером на каналах Медведчука. Впоследствии, в 2020 году, создал авторскую программу на КРТ. 2 ноября 2019 года на официальном съезде пророссийская партия Союз левых сил избрала Гольдарба председателем (в 2022 году партию запретили в Украине).

13 января 2023 года Рада лишила Медведчука мандата.

11 апреля Медведчука и его жену Оксану Марченко объявили в розыск.

27 сентября 2023 года адвокату Медведчука и пророссийского блогера Анатолия Шария Валентину Рыбину вручили подозрение в коллаборационизме.

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