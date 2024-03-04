В государственную ЦОС на руководящую должность назначили экс-шеф-редактора ZIK Медведчука

Дарья Гордийко (Фото: Фокус)

Руководителем отдела коммуникаций государственного учреждения "Центр общественного здоровья" при Министерстве здравоохранения назначили Дарью Гордийко, бывшего шеф-редактора подсанкционного пророссийского телеканала ZIK. Об этом сообщила Антонина Доломанжи – одна из пяти коммуникационщиков ведомства, уволившихся после этого назначения.

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"Одна ее должность уже свидетельствует о том, что человек явно был не только в курсе пророссийской пропагандистской политики канала, но и непосредственно руководил ее воплощением", – отметила Доломанжи.

В 2019 году выпускающий редактор ZIK Игорь Крымов сообщил ИМИ, что Гордийко запретила освещать акцию протеста на Майдане Независимости против регистрации кандидатами в депутаты пророссийского пропагандиста Анатолия Шария и Андрея Клюева, главу Администрации президента-беглеца Виктора Януковича.

Три источника Детектор медиа сообщали, что на ZIK в 2019-м появился так называемый блэклист – список людей, которых нельзя показывать в эфире, представила его в первый же день новый шеф-редактор Гордийко.

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"Конечно, назначения на должности таких людей не запрещены законом. Но работа в государственном учреждении человека, работавшего на пророссийскую пропаганду, вызывает достаточно много вопросов к этому учреждению и политике его руководства. Ведь деятельность этого человека, в частности, и подготовила почву для полномасштабного вторжения России", – написала Доломанжи.

Она отметила, что вместе с коллегами пыталась донести руководству ЦОС "недопустимость и абсурдность" пребывания Гордийко на руководящей должности в госучреждении во время войны с РФ.

По ее словам, руководство не захотело слушать сотрудниц, мотивировав это тем, что "ЦОС – аполитичная организация" и "прошлое и политические взгляды этого человека руководство не интересуют".

После этого все коммуникационщики отдела приняли решение об увольнении из ЦОС, сообщила Доломанжи.

С 2019 года ZIK принадлежал нардепу от ныне запрещенной ОПЗЖ Тарасу Козаку, приближенному к подозреваемому в государственной измене Виктору Медведчуку.

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по санкциям против Козака.

Кроме самого Козака, как физического лица, санкции ввели против его компаний, владевших телеканалами NewsOne, Zik и 112.

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