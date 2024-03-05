Hromadske: Медведчук домагається повернення йому громадянства України та мандата

Влітку журналісти Схем писали, що, живучи в Росії, екслідер ОПЗЖ продовжує звинувачувати Україну, мовляв, вона "не прагне завершення війни"

Віктор Медведчук (Фото: ЕРА/Сергій Долженко)

Ексголова забороненої в Україні ОПЗЖ Віктор Медведчук домагається повернення йому українського громадянства, депутатського мандата, а раніше – адвокатського свідоцтва. Про це йдеться у розслідуванні журналістів hromadske.

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10 січня 2023 року президент Володимир Зеленський позбавив Медведчука, а також колишніх нардепів Тараса Козака, Рената Кузьміна та Андрія Деркача українського громадянства.

Hromadske виявило, що через місяць, 20 лютого 2023 року, він звернувся до Верховного суду з вимогою повернути йому та його колишнім колегам українські паспорти.

Медведчук стверджує, що указ президента про припинення його громадянства був "незаконним, безпідставним, свавільним та ухваленим із порушенням норм Конституції України". У березні 2023 року Верховний суд прийняв позовну заяву та відкрив провадження у справі — засідання у ній тривають до сьогодні, додають журналісти.

Разом з тим екслідер ОПЗЖ намагається повернути собі депутатський мандат і позбутися економічних санкцій, введених РНБО ще у 2021 році, випливає з розслідування.

Раніше Медведчук також намагався поновити через суд своє адвокатське свідоцтво. Проте в лютому 2024 року Київський окружний адміністративний суд йому в цьому відмовив.

Влітку журналісти Схем публікували розслідування, в якому йшлося, що Медведчук створив у Росії "політичний рух" під назвою "Другая Украина". Через неї він просуває пропагандистські наративи, мовляв, Україна "не хоче завершувати війну".

13 січня 2023 року Верховна Рада позбавила Медведчука мандата, а у травні 2023 року його позбавили статусу адвоката.

Зараз Медведчук разом із дружиною живе в Росії, куди його віддали в обмін на українських військових.

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