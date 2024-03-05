Hromadske: Медведчук добивается возвращения ему гражданства Украины и мандата

Летом журналисты Схем писали, что, живя в России, экс-лидер ОПЗЖ продолжает винить Украину, мол, она "не стремится к завершению войны"

Виктор Медведчук (Фото: ЕРА/Сергей Долженко)

Экс-глава запрещенной в Украине ОПЗЖ Виктор Медведчук добивается возвращения ему украинского гражданства, депутатского мандата, а ранее – адвокатского свидетельства. Об этом говорится в расследовании журналистов hromadske.

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10 января 2023 года президент Владимир Зеленский лишил Медведчука, а также бывших нардепов Тараса Козака, Рената Кузьмина и Андрея Деркача украинского гражданства.

Hromadske обнаружило, что месяц спустя, 20 февраля 2023 года, он обратился в Верховный суд с требованием вернуть ему и его бывшим коллегам украинские паспорта.

Медведчук утверждает, что указ президента о прекращении его гражданства был "незаконным, безосновательным, произвольным и принятым с нарушением норм Конституции Украины". В марте 2023 года Верховный суд принял исковое заявление и открыл производство по делу — заседания по нему продолжаются до сих пор, добавляют журналисты.

Вместе с тем экс-лидер ОПЗЖ пытается вернуть себе депутатский мандат и избавиться от экономических санкций, введенных СНБО еще в 2021 году, следует из расследования.

Ранее Медведчук тоже пытался восстановить через суд свое адвокатское свидетельство. Однако в феврале 2024 года Киевский окружной административный суд ему в этом отказал.

Летом журналисты Схем публиковали расследование, в котором говорилось, что Медведчук создал в России "политическое движение" под названием "Другая Украина". Через нее он продвигает пропагандистские нарративы, мол, Украина "не хочет завершать войну".

13 января 2023 года Верховная Рада лишила Медведчука мандата, а в мае 2023 года его лишили статуса адвоката.

Сейчас Медведчук вместе с супругой живет в России, куда его отдали в обмен на украинских военных.

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