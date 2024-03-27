Чехия ввела санкции против Медведчука и его компании Voice of Europe

Виктор Медведчук (Фото: SERGEY DOLZHENKO/EPA)

Чехия внесла в санкционный список экс-нардепа от запрещенной партии ОПЗЖ Виктора Медведчука и компанию Voice of Europe, которую он скрыто финансирует. Обновленный список санкций опубликован на сайте Министерства иностранных дел Чехии.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

По данным министерства, Медведчук руководит операцией по распространению российского влияния на территории Чехии с помощью компании Voice of Europe, которую он тайно спонсирует. Экс-нардеп использует пропагандиста Артема Марчевского для распространения дезинформации и пропаганды против суверенитета и безопасности Украины. Компания это делает у себя на сайте и в соцсетях.

В МИД Чехии отметили, что деятельность Voice of Europe особенно направлена на подрыв обороноспособности Украины и поддержку ее со стороны международных партнеров.

Как говорится в списке МИД, Медведчук использует Марчевского для финансирования сотрудничества с журналистами и скрытой поддержки избранных кандидатов на выборах в Европарламент.

Санкции предусматривают запрет Медведчука и Марчевского на въезд в страну и любые финансовые операции в Чехии. Финансово-аналитическое управление заморозит активы, которые они могут иметь в стране.

Артем Марчевский – генеральный директор заблокированного телеканала "112 Украина", приспешник Медведчука, пророссийский пропагандист. Обвинял Украину в "замораживании конфликта" на Донбассе, срыве обмена пленными.

22 сентября 2023 года Украина передала России Медведчука в обмен на 200 военнослужащих, захваченных в плен в Мариуполе.

21 декабря стало известно, что Медведчук стал российским нефтяником и активно включился в передел собственности в России и на оккупированных ею украинских территориях.

5 марта 2024 года после расследования журналистов hromadske выяснилось, что Медведчук добивается возвращения ему украинского гражданства, депутатского мандата, а ранее – адвокатского свидетельства.

21 марта стало известно, что Украина продает яхту Медведчука, ориентировочная стоимость которой может превышать 130 млн евро. Деньги от продажи направят в бюджет на усиление обороноспособности.

Читайте также: В государственный ЦОЗ на руководящую должность назначили экс-шеф-редактора ZIK Медведчука