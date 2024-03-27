Чехия ввела санкции против Медведчука и его компании Voice of Europe
Чехия внесла в санкционный список экс-нардепа от запрещенной партии ОПЗЖ Виктора Медведчука и компанию Voice of Europe, которую он скрыто финансирует. Обновленный список санкций опубликован на сайте Министерства иностранных дел Чехии.
По данным министерства, Медведчук руководит операцией по распространению российского влияния на территории Чехии с помощью компании Voice of Europe, которую он тайно спонсирует. Экс-нардеп использует пропагандиста Артема Марчевского для распространения дезинформации и пропаганды против суверенитета и безопасности Украины. Компания это делает у себя на сайте и в соцсетях.
В МИД Чехии отметили, что деятельность Voice of Europe особенно направлена на подрыв обороноспособности Украины и поддержку ее со стороны международных партнеров.
Как говорится в списке МИД, Медведчук использует Марчевского для финансирования сотрудничества с журналистами и скрытой поддержки избранных кандидатов на выборах в Европарламент.
Санкции предусматривают запрет Медведчука и Марчевского на въезд в страну и любые финансовые операции в Чехии. Финансово-аналитическое управление заморозит активы, которые они могут иметь в стране.
Артем Марчевский – генеральный директор заблокированного телеканала "112 Украина", приспешник Медведчука, пророссийский пропагандист. Обвинял Украину в "замораживании конфликта" на Донбассе, срыве обмена пленными.
- 22 сентября 2023 года Украина передала России Медведчука в обмен на 200 военнослужащих, захваченных в плен в Мариуполе.
- 21 декабря стало известно, что Медведчук стал российским нефтяником и активно включился в передел собственности в России и на оккупированных ею украинских территориях.
- 5 марта 2024 года после расследования журналистов hromadske выяснилось, что Медведчук добивается возвращения ему украинского гражданства, депутатского мандата, а ранее – адвокатского свидетельства.
- 21 марта стало известно, что Украина продает яхту Медведчука, ориентировочная стоимость которой может превышать 130 млн евро. Деньги от продажи направят в бюджет на усиление обороноспособности.
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