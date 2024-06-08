РФ включала военную пропаганду на детских телеканалах Европы, среди них Disney – Bloomberg

Журналисты подчеркнули, что с середины марта пострадали по меньшей мере три спутника французского оператора Eutelsat SA

Кремль. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

Европейские спутниковые компании страдали от попыток России вмешиваться в эфиры – на детских телеканалах включали пропаганду, транслировавшуюся по-русски. Об этом написало издание Bloomberg со ссылкой на документы, с которыми ознакомились журналисты.

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Журналисты утверждают – по меньшей мере три спутника французского оператора Eutelsat SA серьезно пострадали с середины марта, и сбои продолжались два месяца. Вмешательство было зафиксировано на телеканалах Disney и BabyTV.

На втором посреди детской развлекательной программы появилось военное видео, которое транслировалось на русском, написало издание. В результате голландский кабельный оператор Ziggo исключил BabyTV из своих предложений до начала мая.

Представитель Международного союза электросвязи, координирующий глобальное совместное использование радиочастот и спутниковых орбит, заявил, что полученные отчеты обсудят на следующем заседании 24-28 июня, отметили журналисты.

Издание акцентирует внимание – российский радиочастотный центр не ответил на запрос о комментарии, а французское Agence Nationale des Frequences отказалось от комментариев.

"Eutelsat Group полностью осведомлена о преднамеренных радиочастотных помехах от внешних источников, которые имели периодическое влияние на некоторые службы", — подчеркнул представитель французской компании.

17 мая Совет Евросоюза решил приостановить на территории блока вещание российских пропагандистских медиа: РИА Новости, газеты "Известия", Российской газеты, а также псевдочешского сайта Voice of Europe, который на самом деле является проектом бывшего депутата Верховной Рады Виктора Медведчука.

31 марта 2024 года СБУ вместе с контрразведкой Чехии заявила о разоблачении в Евросоюзе сети, которая платила местным депутатам за освещение российской пропаганды.

11 апреля Главное управление разведки сообщило, что Кремль увеличил финансирование внутренней пропаганды по отношению к российско-украинской войне до $500 млн в год. Речь идет о финансировании структур, формально не связанных с государством, но производящих нужный кремлевскому режиму контент в виде блогов, новостей, фильмов, сериалов, видеоигр и т.д.

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