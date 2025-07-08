WP: Невідомий, використовуючи ШІ, видавав себе за Рубіо у спілкуванні з високопосадовцями

Марко Рубіо (Фото: Will Oliver/EPA)

Самозванець, який видавав себе за державного секретаря США Марко Рубіо, зв'язався з високопосадовцями, надсилаючи їм голосові та текстові повідомлення, що імітують голос і стиль очільника американської дипломатії за допомогою програмного забезпечення на базі штучного інтелекту. Про це повідомила газета The Washington Post із посиланням на неназваного американського посадовця та телеграму Державного департаменту.

Влада США не знає, хто стоїть за серією спроб видати себе за іншу особу, але вона вважає, що злочинець, ймовірно, намагається маніпулювати впливовими урядовцями "з метою отримання доступу до інформації або рахунків", ідеться в телеграмі, надісланій офісом Рубіо співробітникам Держдепартаменту.

Використовуючи як текстові повідомлення, так і зашифрований застосунок для обміну повідомленнями Signal, самозванець "зв'язався принаймні з п'ятьма особами, які не є співробітниками Держдепартаменту, включно з трьома міністрами закордонних справ, губернатором і членом Конгресу США", – йдеться в телеграмі від 3 липня.

Це почалося в середині червня, коли самозванець створив обліковий запис в Signal, використовуючи відображуване ім'я [email protected], щоб зв'язатися з іноземними та американськими дипломатами й політиками, йдеться в документі. Відображуване ім'я не є його справжньою адресою електронної пошти.

"Зловмисник залишав голосові повідомлення в Signal щонайменше двом цільовим особам, а в одному випадку надіслав текстове повідомлення з запрошенням до спілкування в Signal", – зазначається в телеграмі.

На запитання про телеграму Державний департамент відповів, що "проведе ретельне розслідування та продовжить вживати запобіжних заходів, щоб запобігти такому в майбутньому". Чиновники відмовилися обговорювати зміст повідомлень або імена дипломатів і посадовців, які стали жертвами акції.

Федеральне бюро розслідувань також відмовилося коментувати інформацію про самозванця. Згідно з законодавством США, видавання себе за федерального офіцера чи співробітника з метою обману чи отримання інформації є злочином.

Професор Каліфорнійського університету в Берклі Хані Фарід, який спеціалізується на цифровій криміналістиці, сказав, що операція такого характеру не вимагає досвідченого актора, але вони часто успішні, оскільки урядовці можуть бути недбалими щодо безпеки даних.

"Саме тому не слід використовувати Signal чи інші незахищені канали для офіційних урядових справ", – сказав він.