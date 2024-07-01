WSJ пишет, что впереди "смертельное лето" и для Украины, и для России. ВСУ отреагировали

Иллюстративное фото - Генштаб ВСУ

В ВСУ не берутся прогнозировать, каким будет фронт в течение летних месяцев, однако по сравнению с маем бои действительно активизировались, а оккупанты несут многотысячные потери. Об этом в эфире телемарафона сказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин, комментируя статью издания The Wall Street Journal о "смертельном лете" для обеих сторон.

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В публикации WSJ под заголовком "Для Украины и России впереди смертельное лето с малой надеждой на большие достижения" говорится о том, что война приближается к "жестокому сезону", во время которого, "вероятно, погибнут тысячи с обеих сторон". Но ни одна сторона, "кажется, не готова совершить решающий прорыв".

Ссылаясь на неназванного украинского представителя Сил безопасности и обороны, издание написало, что Россия, вероятно, продолжит жертвовать большим количеством войск ради незначительных достижений. При этом войск для существенного наступления в Харьковской области России не хватает, а стягивание оккупантов с других направлений ослабит эти участки. Для Украины же после неудачного контрнаступления прошлым летом сейчас якобы стоит задача использовать свежее западное оружие, чтобы удержать позиции.

Волошин в ответ на это отметил, что по сравнению с маем 2024-го июнь действительно был очень активным и "горячим" на фронте. Основные направления боев – Кураховское, Краматорское, Покровское. Также россияне активизировались на Торецком направлении.

"Свои прогнозы я давать не буду – это будут давать аналитики и эксперты и, конечно, Главное управление разведки… Однако скажу, что за прошлую неделю и прошлый месяц потери у врага немалые", – отметил Волошин.

По его словам, несмотря на активное наступление россиян на востоке, они потеряли за июнь более 31 000 человек.

Российские войска концентрируют усилия на отрезке возле Часового Яра – Клещиеевки, Андреевки и Ивановского. Противник пытается захватить эти населенные пункты для расширения географии своего продвижения в направлении Краматорска и Славянска, говорят в ВСУ.

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