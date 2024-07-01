WSJ пише, що попереду "смертельне літо" і для України, і для Росії. У ЗСУ відреагували

Ілюстративне фото - Генштаб ЗСУ

У ЗСУ не беруться прогнозувати, яким буде фронт упродовж літніх місяців, проте, порівнюючи із травнем, бої справді активізувались, а окупанти зазнають багатотисячних втрат. Про це в ефірі телемарафону сказав речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин, коментуючи статтю видання The Wall Street Journal про "смертельне літо" для обох сторін.

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У публікації WSJ під заголовком "Для України та Росії попереду смертельне літо з малою надією на великі здобутки" йдеться про те, що війна наближається до "жорстокого сезону", під час якого, "ймовірно, загинуть тисячі з обох сторін". Але жодна сторона, "здається, не готова здійснити вирішальний прорив".

Посилаючись на неназваного українського представника Сил безпеки та оборони, видання написало, що Росія, ймовірно, продовжить жертвувати великою кількістю військ заради незначних здобутків. Водночас військ для суттєвого наступу у Харківській області Росії не вистачає, а стягування окупантів з інших напрямків ослабить ті ділянки. Для України ж після невдалого контрнаступу минулого літа зараз нібито стоїть завдання використовувати свіжу західну зброю, щоб утримати позиції.

Волошин у відповідь на це зазначив, що, порівнюючи з травнем 2024-го, червень справді був дуже активним і "гарячим" на фронті. Основні напрямки боїв – Курахівський, Краматорський, Покровський. Також росіяни активізувались на Торецькому напрямку.

"Свої прогнози я давати не буду – це даватимуть аналітики та експерти й, звісно, Головне управління розвідки… Однак скажу, що за минулий тиждень і минулий місяць втрати у ворога чималі", – зазначив Волошин.

За його словами, попри активний наступ росіян на сході, вони втратили за червень понад 31 000 осіб.

Російські війська концентрують зусилля на відтинку біля Часового Яру – Кліщіївки, Андріївки й Іванівського. Противник намагається захопити ці населені пункти для розширення географії свого просування в напрямку Краматорська та Словʼянська, кажуть у ЗСУ.

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