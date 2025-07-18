WSJ: Трамп мог написать непристойное письмо Эпштейну. Президент США подает в суд
Президент США Дональд Трамп мог написать непристойное поздравление финансисту Джеффри Эпштейну, которого обвиняют в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Об этом сообщает The Wall Street.
По данным издания, в 2003 году Джеффри Эпштейну исполнилось 50 лет, и к этому событию Гислен Максвелл готовила особый подарок.
Согласно документам, которые изучило WSJ, Максвелл собрала письма Трампа и десятка других соратников Эпштейна для альбома ко дню рождения 2003 года. Письмо с именем Трампа, которое увидело издание, было непристойным, как и другие письма в альбоме.
Он состоял из нескольких строк машинописного текста, обрамленных контуром обнаженной женщины, который, судя по всему, нарисован от руки жирным маркером, сообщили журналисты.
Также в нем была записка, стилизованная под воображаемый разговор Трампа и Эпштейна от третьего лица. Среди фраз были: "У нас есть кое-что общее, Джеффри", "Загадки никогда не стареют" и прочее.
Трамп в соцсети Truth Social отрицает, что написал письмо или нарисовал этот рисунок.
"Это не я. Это фейк. Это фейк из The Wall Street Journal. Я в жизни не написал ни одной картины. Я не рисую женщин. Это не мой язык. Это не мои слова", – написал Трамп.
Кроме того, президент США обвинил издание в ложной информации и заявил, что подаст в суд.
"Пресса должна научиться быть правдивой и не полагаться на источники, которых, возможно, даже не существует Эта газета действительно превратилась в "отвратительную и грязную тряпку" и, публикуя подобную клеветническую ложь, демонстрирует свое отчаяние в попытке сохранить актуальность", – сказано в посте Трампа.
Гислайн Максвелл была близкой соратницей Эпштейна. Она была осуждена за торговлю детьми из-за связей с ним.
- 5 июля бизнесмен Илон Маск обвинил Трампа в причастности к скандальному "делу Эпштейна" и вовлечении в сексуальные преступления, а также призвал к его импичменту и замене на действующего вице-президента Джей Ди Вэнса.
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