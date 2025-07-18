WSJ: Трамп мог написать непристойное письмо Эпштейну. Президент США подает в суд

По данным издания, среди писем, подаренных Эпштейну на его 50-летие, было письмо с именем Дональда Трампа

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп мог написать непристойное поздравление финансисту Джеффри Эпштейну, которого обвиняют в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Об этом сообщает The Wall Street.

По данным издания, в 2003 году Джеффри Эпштейну исполнилось 50 лет, и к этому событию Гислен Максвелл готовила особый подарок.

Согласно документам, которые изучило WSJ, Максвелл собрала письма Трампа и десятка других соратников Эпштейна для альбома ко дню рождения 2003 года. Письмо с именем Трампа, которое увидело издание, было непристойным, как и другие письма в альбоме.

Он состоял из нескольких строк машинописного текста, обрамленных контуром обнаженной женщины, который, судя по всему, нарисован от руки жирным маркером, сообщили журналисты.

Также в нем была записка, стилизованная под воображаемый разговор Трампа и Эпштейна от третьего лица. Среди фраз были: "У нас есть кое-что общее, Джеффри", "Загадки никогда не стареют" и прочее.

Трамп в соцсети Truth Social отрицает, что написал письмо или нарисовал этот рисунок.

"Это не я. Это фейк. Это фейк из The Wall Street Journal. Я в жизни не написал ни одной картины. Я не рисую женщин. Это не мой язык. Это не мои слова", – написал Трамп.

Кроме того, президент США обвинил издание в ложной информации и заявил, что подаст в суд.

"Пресса должна научиться быть правдивой и не полагаться на источники, которых, возможно, даже не существует Эта газета действительно превратилась в "отвратительную и грязную тряпку" и, публикуя подобную клеветническую ложь, демонстрирует свое отчаяние в попытке сохранить актуальность", – сказано в посте Трампа.

Справка Эпштейн, финансист, который общался с рядом политиков и других влиятельных лиц, в 2019 году был обвинен в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних во Флориде и Нью-Йорке. Позже его нашли мертвым в камере тюрьмы, где он ждал суда. Медицинские эксперты признали смерть самоубийством.



Гислайн Максвелл была близкой соратницей Эпштейна. Она была осуждена за торговлю детьми из-за связей с ним. Эпштейн, финансист, который общался с рядом политиков и других влиятельных лиц, в 2019 году был обвинен в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних во Флориде и Нью-Йорке. Позже его нашли мертвым в камере тюрьмы, где он ждал суда. Медицинские эксперты признали смерть самоубийством.Гислайн Максвелл была близкой соратницей Эпштейна. Она была осуждена за торговлю детьми из-за связей с ним.