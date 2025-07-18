WSJ: Трамп міг написати непристойний лист Епштайну. Президент США подає на журналістів до суду

За даними видання, серед листів, подарованих Епштайну на його 50-річчя, був лист з ім'ям Дональда Трампа

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп міг написати непристойне привітання фінансисту Джеффрі Епштайну, якого звинувачують у сексуальній експлуатації неповнолітніх. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За даними видання, 2003 року Джеффрі Епштайну виповнилося 50 років, і до цієї події Гіслен Максвелл готувала особливий подарунок.

Згідно з документами, які вивчило WSJ, Максвелл зібрала листи Трампа і десятка інших соратників Епштайна для альбому до дня народження 2003 року. Лист з ім'ям Трампа, який побачило видання, був непристойним, як і інші листи в альбомі.

Він складався з кількох рядків машинописного тексту, обрамлених контуром оголеної жінки, який, судячи з усього, намальований від руки жирним маркером, повідомили журналісти.

Також у ньому була записка, стилізована під уявну розмову Трампа й Епштайна від третьої особи. Серед фраз були: "У нас є дещо спільне, Джеффрі", "Загадки ніколи не старіють" та інше.

Трамп в соцмережі Truth Social заперечив, що написав листа або намалював цей малюнок.

"Це не я. Це фейк. Це фейк із The Wall Street Journal. Я в житті не написав жодної картини. Я не малюю жінок. Це не моя мова. Це не мої слова", – написав Трамп.

Крім того, президент США звинуватив видання в неправдивій інформації й заявив, що подасть до суду.

"Преса повинна навчитися бути правдивою і не покладатися на джерела, яких, можливо, навіть не існує... Ця газета справді перетворилася на "огидну і брудну ганчірку" і, публікуючи подібну наклепницьку брехню, демонструє свій розпач у спробі зберегти актуальність", – сказано в пості Трампа.

Довідка Епштайн, фінансист, який спілкувався з низкою політиків та інших впливових осіб, у 2019 році був звинувачений у сексуальній експлуатації неповнолітніх у Флориді та Нью-Йорку. Пізніше його знайшли мертвим у камері в'язниці, де він чекав на суд. Медичні експерти визнали смерть самогубством.



Гіслайн Максвелл була близькою соратницею Епштайна. Її було засуджено за торгівлю дітьми через зв'язки з ним. Епштайн, фінансист, який спілкувався з низкою політиків та інших впливових осіб, у 2019 році був звинувачений у сексуальній експлуатації неповнолітніх у Флориді та Нью-Йорку. Пізніше його знайшли мертвим у камері в'язниці, де він чекав на суд. Медичні експерти визнали смерть самогубством.Гіслайн Максвелл була близькою соратницею Епштайна. Її було засуджено за торгівлю дітьми через зв'язки з ним.