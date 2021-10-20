"Я давлю уже на всех". Зеленский ответил на обвинения в давлении на журналистов

Президент Владимир Зеленский, комментируя обвинения в давлении на журналистов телеканала UA:Суспільне, заявил, что Офис президента никак не влияет на решение нардепов участвовать в ток-шоу. Об этом он сказал во время брифинга в Черкасской области.

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"Я давлю сегодня уже на всех – на олигархов, на бизнес, теперь на Барчук (Мирослава Барчук ведущая программы "Обратный отсчет", – ред.). Если она покажет, что я лично ей что-то говорил или главе Офиса – я обязательно разберусь", – сказал он.

Зеленский назвал заявления журналистов "хайпом" и сказал, что не понимает при чем тут ОП.

"Мы ничего не согласовываем, никаких списков, тем более телеканалу Суспільне. Что касается депутатов, они могут ходить или не ходить на те или иные эфиры. Мне кажется, что они свободные люди", – отметил президент.

20 октября Барчук заявила о давлении со стороны ОПУ. По ее словам, кандидаты на эфиры должны согласовываться с советником главы ОПУ Михаилом Подоляком. Также ведущая сообщила, что ОПУ в последнее время "выдвигает нашей редакции условия и ставит ультиматумы о присутствии "слуг народа" на эфирах".

В ответ Подоляк в комментарии LIGA.net заявил, что "если ведущие и редакторы даже не стараются соблюсти баланс", то это не может не вызвать сложностей с приглашением гостей.

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Елизавета Кумбер

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