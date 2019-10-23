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"Я не девушка-шлюшка, а нардеп". Яценко не хочет на детектор лжи

"Я не девушка-шлюшка, а нардеп". Яценко не хочет на детектор лжи - Фото
Антон Яценко (фото - Facebook)
23.10.2019, 15:28

По словам нардепа-мажоритарщика, он не видит смысла в своем допросе на "детекторе лжи" и не хочет превращать парламент "в шапито"

Нардеп из парламентской группы За будущее Антон Яценко, чьим именем СМИ назвали схему "площадки Яценко", отказался проходить проверку на полиграфе по скандалу с возможным взяточничеством в финансовом комитете Рады. Об этом он заявил в эфире канала Наш.

"Зачем? Они сходят все. Пусть расскажут: получали они или не получали (взятки, - ред.), и вообще - знакомы ли они со мной?" - пояснил он.

Под подозрением - 11 нардепов СН:

Александр Дубинский
Ирина Аллахвердиева
Ольга Василевская-Смаглюк
Дарья Володина
Юлия Диденко
Виктория Кинзбурская
Алексей Ковалев
Анна Колесник
Алексей Леонов
Анастасия Ляшенко
Евгений Петруняк

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Парламентарий похвалился тем, что "занял первое место по Украине как мажоритарщик", и отметил, что не представляет Слугу народа, и якобы потому "идут попытки меня дискредитировать".

"Учитывая, что я не девушка-шлюшка, а народный депутат четырех созывов, то, естественно, в шапито не будем превращать Раду", – объяснил он отказ пройти проверку.

Ведущий задал прямой вопрос: получает ли Яценко деньги "площадок", на что нардеп ответил, что никакого бизнеса у него нет.

Справка. В конце 2017-го нардепы создали электронные "площадки Яценко", которые выступают посредниками между базой ФГИ и оценщиками имущества, и получают за трансфер таких данных до 1800 грн с каждой операции. №2047-д должен был эту схему удалить. Депутаты СН в комитете во главе с Александром Дубинским провалили этот законопроект. Экс-нардеп Сергей Лещенко заявил, что за провал нардепы якобы могли получить до $30000 взятки каждый. Для фигурантов потребовали прохождение полиграфа. Зеленский пригрозил издалека.

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взяточничество полиграф детектор лжи Антон Яценко
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