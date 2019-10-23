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Появилась реакция Зеленского на "взятки в Раде": Всех на полиграф

Появилась реакция Зеленского на "взятки в Раде": Всех на полиграф - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
23.10.2019, 12:28

Президент из Японии заявил, что в курсе всех событий и "держит руку на пульсе", не пропуская "ни одного заявления, ни одной информоперации"

Все члены финансового комитета Рады должны пройти проверку на полиграфе, и если будет установлена "хотя бы малейшая вероятность", что кто-то из них брал взятки за голосование в комитете, - такими должны заняться правоохранители. Об этом написал у себя в Facebook президент Владимир Зеленский.

Он выступил за "честное и беспристрастное расследование", которое "должно снять все вопросы и дать ответы - какими бы горькими они были".

Точно так же, по словам Зеленского, нужно поступить и в случае с депутатом, который вел переписку о "решении вопросов": "И если подозрения оправдаются - мы с такими депутатами попрощаемся".

"Я не допущу, чтобы кто-то изнутри фракции или извне мог бросать тень на политическую силу, которая получила мандат большинства от народа Украины", - заверил он.

Зеленский посетовал, что его визитом в Японию якобы воспользовались оппоненты, получив "удобную возможность дискредитировать фракцию Слуги народа, посеять раздор и раскол, который очень понравится нашим врагам - и внешним, и внутренним".

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Владимир Зеленский взяточничество
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