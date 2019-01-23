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23.01.2019, 16:30

"Я в деле": Вакарчук заявил о походе в политику

"Я в деле": Вакарчук заявил о походе в политику - Фото
Святослав Вакарчук (фото - facebook/okeanelzyofficial)

По словам певца, основной акцент в предвыборной кампании нужно делать не на войну с РФ, а на изменение судебной системы и борьбу с коррупцией

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Украинский певец и лидер группы Океана Эльзы Святослав Вакарчук заявил о намерении идти в политику. 

"Я в деле", - заявил Вакарчук в своей речи Real changes in Ukraine – a must for a successful future ("Настоящие изменения в Украине - необходимое условие для успешного будущего" - ред.) в Украинском институте в Лондоне.

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"Я хочу привести в украинскую политику как можно больше новых лиц, нам нужны новые политические лидеры", - говорит он.

Вакарчук привел в пример Ирландию, которая потеряла половину своего населения в результате так называемого Картофельного голода. "Но в стране не опустили руки, и теперь у них достаточно высокий ВВП на душу населения", - отметил певец.

По его словам, не стоит ставить вопрос с российской агрессией во главу угла президентской кампании - основные изменения должны произойти в судебной сфере и борьбе с коррупцией.

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Теги: выборы президента украины, Святослав Вакарчук, выборы 2019, президентская кампания
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