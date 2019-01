"Я в деле": Вакарчук заявил о походе в политику

Святослав Вакарчук (фото - facebook/okeanelzyofficial)

Украинский певец и лидер группы Океана Эльзы Святослав Вакарчук заявил о намерении идти в политику.

"Я в деле", - заявил Вакарчук в своей речи Real changes in Ukraine – a must for a successful future ("Настоящие изменения в Украине - необходимое условие для успешного будущего" - ред.) в Украинском институте в Лондоне.

"Я хочу привести в украинскую политику как можно больше новых лиц, нам нужны новые политические лидеры", - говорит он.

Вакарчук привел в пример Ирландию, которая потеряла половину своего населения в результате так называемого Картофельного голода. "Но в стране не опустили руки, и теперь у них достаточно высокий ВВП на душу населения", - отметил певец.

По его словам, не стоит ставить вопрос с российской агрессией во главу угла президентской кампании - основные изменения должны произойти в судебной сфере и борьбе с коррупцией.

