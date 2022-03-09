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"Я вижу, что вы делаете". Зеленский предупредил политиков, которые "ищут ниточки в Россию"

Цей матеріал також доступний українською
09.03.2022, 13:58
Владимир Зеленский (фото – пресс-служба ОП)

Президент Владимир Зеленский обещает быструю реакцию на действия некоторых украинских политиков, которые решили не бороться с оккупантами, а "искать ниточки в Россию". Об этом он заявил в своем видеообращении.

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"Мы получаем много уже сигналов о том, что кое-кто в Украине решил, что может уже не бороться. Вместе со всеми... Мы получаем разные сигналы о том, что некоторые политики опять ищут ниточки в Россию", – отметил он. А некоторые другие – опять работают на раскол, добавил президент.

Зеленский предупредил: "Хочу сказать одно, и только один раз. Я вижу, что вы делаете. Если я услышу еще один сигнал, ответ будет быстрым. Как и положено в военное время".

"Слава богу, наши люди во всем и во всех уже разобрались", – сказал президент.

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Валерия Кондратова
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Владимир Зеленский война с россией
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