Янтарное дело Розенблата и Полякова перенаправили в другой суд

Борислав Розенблат (фото - Андрей Гудзенк/LIGA.net)

Киевский апелляционный суд перенаправил "янтарное дело", подозреваемыми в котором являются народные депутаты Максим Поляков и Борислав Розенблат, в Печерский районный суд Киева. Об этом сообщает пресс-служба апелляционного суда.

Ходатайство подала защита Розенблата. Ранее дело слушал Голосеевский райсуд.

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Розенблат обвиняется в уголовном преступлении по части 4 статьи 368 – принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды, а также в злоупотреблении влиянием.

10 октября прошлого года детектив НАБУ Елена в программе "Дело детектива" рассказала подробности расследования "янтарного дела", в котором фигурируют нардепы.