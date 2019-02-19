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19.02.2019, 11:52

Янтарное дело Розенблата и Полякова перенаправили в другой суд

Янтарное дело Розенблата и Полякова перенаправили в другой суд - Фото
Борислав Розенблат (фото - Андрей Гудзенк/LIGA.net)

Теперь дело будет слушать Печерский райсуд Киева

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Киевский апелляционный суд перенаправил "янтарное дело", подозреваемыми в котором являются народные депутаты Максим Поляков и Борислав Розенблат, в Печерский районный суд Киева. Об этом сообщает пресс-служба апелляционного суда.

Ходатайство подала защита Розенблата. Ранее дело слушал Голосеевский райсуд.

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Розенблат обвиняется в уголовном преступлении по части 4 статьи 368 – принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды, а также в злоупотреблении влиянием.

10 октября прошлого года детектив НАБУ Елена в программе "Дело детектива" рассказала подробности расследования "янтарного дела", в котором фигурируют нардепы.

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Теги: янтарное дело, Максим Поляков, Борислав Розенблат, нардепы, Печерский суд
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