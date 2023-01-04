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Янукович 7 марта сидел в Минске, потому что это был дедлайн РФ по захвату Киева – Данилов

Цей матеріал також доступний українською
04.01.2023, 19:28
Янукович 7 марта сидел в Минске, потому что это был дедлайн РФ по захвату Киева – Данилов - Фото
Виктор Янукович (Фото - ЕРА)

Беглый экс-президент Виктор Янукович 7 марта прилетел в Минск, так как к этому дню россияне рассчитывали захватить половину Украины вместе со столицей и отправить туда своих марионеток для формирования пророссийского "правительства". Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов  в интервью на телемарафоне.

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По словам секретаря СНБО, у россиян было два плана. Первый план – максимум до 7 марта оккупировать левобережную часть Украины с Киевом. Именно в этот день, подчеркнул Данилов, Янукович находился в Минске, так как он якобы должен был в это время уже быть в Украине.

Следующим этапом, по его словам, россияне хотели захватить всю Украину аж до Львова и надеялись осуществить это за 19 дней.

Данилов подчеркнул, что полностью подготовиться к полномасштабной войне невозможно, но весь аппарат СНБО начал готовиться с декабря 2019 года "очень-очень мощно".

"Если бы государство не было готово к войне, то за три-пять дней россияне имели бы тот успех, на который они рассчитывали", – уверен Данилов.

  • По данным газеты The Washington Post, ФСБ подготовила два марионеточных правительства на случай захвата Киева накануне полномасштабного вторжения. Среди основных "союзников" ФСБ были Янукович и Медведчук.

Читайте также: Данилов о начале большой войны: Ни одна разведка мира не давала нам шанса

Оксана Житнюк
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война виктор янукович минск Алексей Данилов
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