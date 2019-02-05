Янукович подал в ГБР заявление на власть Украины: видео

Фото: Facebook Виталия Сердюка

Адвокаты экс-президента Виктора Януковича передали в Государственное бюро расследований заявление о совершении преступлений высшими должностными лицами Украины. Об этом в Facebook сообщил один из адвокатов Виталий Сердюк.

Также, по его словам, в ГБР передали 9 томов "доказательств". По мнению защиты Януковича, высшие должностные лица Украины совершили преступления, предусмотренные ст.ст. 109, 110, 111, 112, 115, 255, 293, 294, 295, 396 УК.

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"Речь идет о потере Крыма, насильственном захвате власти, государственной измене, организации массовых убийств на Майдане в 2014 году", - пояснил Сердюк.

По его словам, материалы были собраны защитой Януковича во время участия в судебных процессах.

24 января Оболонский районный суд Киева огласил приговор Януковичу по делу о государственной измене: 13 лет лишения свободы. Срок наказания будет отсчитываться с момента задержания.

Также Генпрокуратура завершила расследование уголовного производства по расстрелам мирных протестующих на Майдане Независимости в Киеве в 2014 году. Среди подозреваемых в этом деле –Янукович.