Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
05.02.2019, 21:20

Янукович подал в ГБР заявление на власть Украины: видео

Янукович подал в ГБР заявление на власть Украины: видео - Фото
Фото: Facebook Виталия Сердюка

Адвокаты экс-президента вменяют представителям украинской власти "потерю Крыма", "насильственный захват власти" и проч.

Реклама
Реклама

Адвокаты экс-президента Виктора Януковича передали в Государственное бюро расследований заявление о совершении преступлений высшими должностными лицами Украины. Об этом в Facebook сообщил один из адвокатов Виталий Сердюк.

Также, по его словам, в ГБР передали 9 томов "доказательств". По мнению защиты Януковича, высшие должностные лица Украины совершили преступления, предусмотренные ст.ст. 109, 110, 111, 112, 115, 255, 293, 294, 295, 396 УК.

Реклама

"Речь идет о потере Крыма, насильственном захвате власти, государственной измене, организации массовых убийств на Майдане в 2014 году", - пояснил Сердюк.

По его словам, материалы были собраны защитой Януковича во время участия в судебных процессах.

24 января Оболонский районный суд Киева огласил приговор Януковичу по делу о государственной измене: 13 лет лишения свободы. Срок наказания будет отсчитываться с момента задержания.

Также Генпрокуратура завершила расследование уголовного производства по расстрелам мирных протестующих на Майдане Независимости в Киеве в 2014 году. Среди подозреваемых в этом деле –Янукович.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Крым, виктор янукович, майдан, заявление, гбр
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 