Япония пригласит Украину на встречу глав МИД G7 в Германии

Япония пригласит Украину на встречу министров иностранных дел Большой семерки (G7), которая состоится в Германии 18 февраля. Об этом сообщает Reuters.

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Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что на встречу G7 в Германии будет приглашен глава МИД Дмитрий Кулеба.

Являясь организатором встречи и председателем саммита G7 в этом году, Япония также готовится провести онлайн-встречу G7 24 февраля, приуроченную к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.

Ожидается, что меры поддержки Украины и санкции против России станут главным приоритетом для лидеров G7.

30 января послы G7 напомнили Кабмину о необходимости государственной антикоррупционной программы.

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Наталія Медведєва

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