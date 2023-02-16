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Япония пригласит Украину на встречу глав МИД G7 в Германии

Цей матеріал також доступний українською
16.02.2023, 12:00
Япония пригласит Украину на встречу глав МИД G7 в Германии - Фото
Ёсимаса Хаяси (Фото: EPA)

Япония пригласит Украину на встречу министров иностранных дел Большой семерки (G7), которая состоится в Германии 18 февраля. Об этом сообщает Reuters.

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Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что на встречу G7 в Германии будет приглашен глава МИД Дмитрий Кулеба.

Являясь организатором встречи и председателем саммита G7 в этом году, Япония также готовится провести онлайн-встречу G7 24 февраля, приуроченную к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.

Ожидается, что меры поддержки Украины и санкции против России станут главным приоритетом для лидеров G7.

Читайте также: ВСУ уничтожили более 20 генералов армии России. Так считает разведка Японии — Nikkei Asia

Наталія Медведєва
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япония g7 дмитрий кулеба Ёсимаса Хаяси
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