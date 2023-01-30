Послы G7 напомнили Кабмину о необходимости государственной антикоррупционной программы

Послы Большой семерки (G7) напомнили Кабинету министров о необходимости принятия Государственной антикоррупционной программы на 2023-2025 годы. Об этом говорится в сообщении представительства послов в Twitter.

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"Послы G7 считают, что для Украины крайне важно дальнейшее укрепление антикоррупционных институтов путем утверждения и внедрения государственной антикоррупционной программы, которая вызывает доверие. Это укрепит устойчивость Украины во время войны и станет еще одним шагом к европейскому будущему", – говорится в твите.

Совместное заявление дипломатов прозвучало после встречи с главой Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александром Новиковым.

Пресс-служба НАПК сообщила, что Новиков рассказал им о сопротивлении, с которым столкнулось принятие этой антикоррупционной программы среди некоторых государственных органов.

Он считает, что государство должно утвердить антикоррупционную программу до 3 февраля, когда планируется саммит Украина – ЕС. Этим страна продемонстрирует партнерам отсутствие терпимости к коррупции в Украине.

Государственная антикоррупционная программа — составляющая антикоррупционной стратегии, которую Украина приняла незадолго до получения Украиной статуса кандидата в ЕС.

9 января правительственный комитет под председательством министра обороны Алексея Резникова рассмотрел проект программы, но вернул его НАПК для дополнительного согласования и доработки.

25 января НАПК повторно направило проект программы на рассмотрение правительственного комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и правоохранительной деятельности. Агентство считает, что урегулировало все допустимые разногласия, которые могли быть у органов власти.

Претензии остались, по данным НАПК, только у пяти органов, среди которых Высший совет правосудия, Совет судей, Национальная школа судей, Антимонопольный комитет и Государственная налоговая служба. Их агентство предлагает рассмотреть непосредственно на заседании правительственного комитета.

Андрій Водяний

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