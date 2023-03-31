Япония запрещает экспорт в Россию дронов, оптики, электроники, строительной и авиатехники

С 7 апреля в Японии будет запрещен экспорт в Россию ряда промышленных товаров и компонентов, в том числе беспилотных летательных аппаратов, электронного и оптического оборудования, изделий из стали и алюминия и строительной техники. Об этом сообщило Министерство экономики Японии.

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Министерство заявило, что для содействия международным усилиям по достижению мира Япония вводит запрет на экспорт в Россию следующих категорий товаров:

- сталь и изделия из нее;

- алюминий и изделия из него;

- котлы и машины, их части и компоненты, в том числе строительные машины (гидравлические экскаваторы, бульдозеры и т. д.), компоненты для авиационных и судовых двигателей, кузнечные прессы и т. д.;

- электрооборудование и его компоненты, в том числе электрические схемы, радиоаппаратура для навигации, генераторы и т.п.;

- компоненты транспортных средств и их детали;

- воздушную и космическую технику и компоненты для нее, в том числе беспилотные летательные аппараты и т. д.;

- оптическое оборудование, фотографическое оборудование, измерительное оборудование, контрольно-измерительное оборудование, прецизионное оборудование, их детали и компоненты, в том числе оптоволокно и оптоволоконный кабель, бинокли, камеры для аэрофотосъемки и т. д.;

- игрушки, масштабные модели и т.д.

С 2022 года Япония предоставила Украине гуманитарную и финансовую помощь на общую сумму около $1,6 млрд, а также решила оказать дополнительную помощь в размере $5,5 млрд к годовщине начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

22 марта Минфин США ввел санкции против компаний и физлиц из Ирана и Турции за причастность к производству иранских баллистических ракет и дронов.

Сергій Бережний

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