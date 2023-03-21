Япония объявила о выделении денег на нелетальное оружие для Украины

Япония решила выделить $30 млн на нелетальное вооружение для Украины. Об этом объявил премьер Японии Фумио Кишида во время пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

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Он отметил, что с прошлого года Япония предоставила Украине гуманитарную и финансовую помощь на общую сумму около $1,6 млрд, а также решила оказать дополнительную помощь в размере $5,5 млрд по случаю годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Кишида сказал, что эти средства реализуются в сфере энергетики, сельского хозяйства и для разминирования территорий.

"Кроме того, Япония решила выделить $470 млн новой грантовой помощи для энергетического сектора…. Также $30 млн – на поставки нелетального вооружения через трастовый фонд НАТО", – сообщил Кишида.

Сегодня, 21 марта, Кишида посетил Украину. Это был первый со времен Второй мировой войны визит главы правительства Японии в страну или регион, где продолжаются боевые действия.

Зеленский и Кишида подписали заявление об особом партнерстве Украины и Японии.

Оксана Житнюк

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