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Япония объявила о выделении денег на нелетальное оружие для Украины

Цей матеріал також доступний українською
21.03.2023, 22:40
Япония объявила о выделении денег на нелетальное оружие для Украины - Фото
Фумио Кишида (фото – ОП)

Япония решила выделить $30 млн на нелетальное вооружение для Украины. Об этом объявил премьер Японии Фумио Кишида во время пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

Он отметил, что с прошлого года Япония предоставила Украине гуманитарную и финансовую помощь на общую сумму около $1,6 млрд, а также решила оказать дополнительную помощь в размере $5,5 млрд по случаю годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Кишида сказал, что эти средства реализуются в сфере энергетики, сельского хозяйства и для разминирования территорий.

"Кроме того, Япония решила выделить $470 млн новой грантовой помощи для энергетического сектора…. Также $30 млн – на поставки нелетального вооружения через трастовый фонд НАТО", – сообщил Кишида.

  • Сегодня, 21 марта, Кишида посетил Украину. Это был первый со времен Второй мировой войны визит главы правительства Японии в страну или регион, где продолжаются боевые действия.
  • Зеленский и Кишида подписали заявление об особом партнерстве Украины и Японии.
Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский япония военная помощь Фумио Кисида нелетальная помощь
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