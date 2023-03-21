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Впервые со времен Второй мировой. Японский премьер Кисида сегодня – в воюющей Украине

Цей матеріал також доступний українською
21.03.2023, 09:31
Впервые со времен Второй мировой. Японский премьер Кисида сегодня – в воюющей Украине - Фото
Фумио Кисида (фото - ЕРА)

Японский премьер-министр Фумио Кисида сегодня, 21 марта, посетит Украину. Это будет первый со времен Второй мировой войны визит главы правительства Японии в страну или регион, где продолжаются боевые действия, отмечает местный телеканал NHK

О визите ранее не сообщалось.

В Украину он отправился из Индии, где встретился накануне с премьером Нарендрой Моди и заявил, что российская агрессия привела к "смене парадигмы" на мировой арене. Японский премьер прилетел в Польшу, где сел в Пшемысле на ночной поезд до Киева.

В столице он увидится с президентом Владимиром Зеленским, став, таким образом, последним лидером клуба Большой семерки, посетившим Украину.

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В заявлении японского Министерства иностранных дел говорится, что Кисида "выразит солидарность и непоколебимую поддержку Украине", а также "уважение к мужеству и стойкости украинского народа, который встал на защиту своей родины".

"Премьер Кисида решительно отвергнет агрессию России против Украины и одностороннее силовое изменение статус-кво, а также подтвердит свою решимость отстаивать международный порядок, основанный на верховенстве закона", — говорится в сообщении ведомства.

Эта внезапная поездка Кисиды проходит во время переговоров китайского лидера Си Цзиньпина с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве. Это также первый визит в Украину азиатского члена G7 и первый визит союзника США в регионе.

Кисида вернется в Польшу завтра, 22 марта.

CNN пишет, что, как и во многих странах, цены на природный газ резко подскочили в Японии после вторжения России в Украину, что привело к увеличению затрат на производство электроэнергии в Японии. В ответ страна стремится к более тесным отношениям с союзниками и преодолевает многолетний тупик в военных расходах (произошло удвоение оборонного бюджета).

  • Япония ввела санкции против России и предоставила Украине миллиарды долларов финансовой помощи, а также нелетальной военной помощи (каски, бронежилеты, другое).
  • В 2022 году Япония последней из G7 поддержала отключение российских банков от SWIFT.
  • В январе 2023-го СМИ писали, что визит Кисиды планируется якобы на февраль.
  • В конце февраля Япония пообещала выделить Украине дополнительно $5,5 млрд на восстановление.
Євген Пилипенко
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