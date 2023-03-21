Зеленский и премьер Японии подписали заявление об особом партнерстве Украины и Японии

По итогам переговоров президента Владимира Зеленского с премьером Японии Фумио Кисидой было подписано совместное заявление об особом глобальном партнерстве между двумя странами. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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В ходе встречи Зеленского и Кисиды в Киеве были обсуждены попытки России усилить свои агрессивные действия. В этом контексте стороны обсудили насущные потребности Украины и договорились продолжать диалог по расширению взаимодействия в сфере безопасности.

Собеседники также уделили внимание дальнейшему санкционному давлению на РФ за агрессию.

Стороны отдельно остановились на привлечении Японии к восстановлению Украины, что дает большие возможности для сотрудничества. Зеленский отметил, что с 24 февраля 2022 года помощь Японии в области восстановления составила более $7 млрд.

"Сегодня я предложил Японии сосредоточиться на поддержке наших медицинских учреждений и восстановлении некоторых секторов экономики. Это автомобилестроение, "зеленая" трансформация, в частности производство водородного оборудования и литиевых аккумуляторов, в чем Япония является одним из технологических лидеров", – рассказал глава государства.

По его словам, Украина также заинтересована в поддержке Японией процесса гуманитарного разминирования.

Зеленский рассказал, что по итогам переговоров было подписано совместное заявление об особом глобальном партнерстве между двумя странами.

"Этот документ отражает и наши ценности, которые мы вместе защищаем, и наши стремления, которые еще предстоит реализовать", – отметил он.

Президент подчеркнул, что Украина и Япония достигли самых содержательных отношений более чем за 30 лет, но это лишь фундамент для того, чего можно достичь в будущем.

Премьер-министр Японии заявил о солидарности с Украиной. Он высоко оценил мужество и терпение украинского народа, стоящего на защите своей родины и свободы.

"Япония и дальше будет поддерживать Украину, пока мир не вернется на ее прекрасную землю", – сказал Кисида.

Глава правительства Японии отметил, что агрессия России подрывает все основы мирового порядка и нарушает нормы международного права.

В ОП сообщили, что Япония планирует предоставить средства на поставку нелетального оружия через трастовый фонд НАТО.

Сегодня, 21 марта, Кисида посетил Украину. Это был первый со времен Второй мировой войны визит главы правительства Японии в страну или регион, где продолжаются боевые действия.

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Вадим Ребрина

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