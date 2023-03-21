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Зеленский и премьер Японии подписали заявление об особом партнерстве Украины и Японии

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21.03.2023, 21:40
Зеленский и премьер Японии подписали заявление об особом партнерстве Украины и Японии - Фото
Фото: ОП

По итогам переговоров президента Владимира Зеленского с премьером Японии Фумио Кисидой было подписано совместное заявление об особом глобальном партнерстве между двумя странами. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В ходе встречи Зеленского и Кисиды в Киеве были обсуждены попытки России усилить свои агрессивные действия. В этом контексте стороны обсудили насущные потребности Украины и договорились продолжать диалог по расширению взаимодействия в сфере безопасности.

Собеседники также уделили внимание дальнейшему санкционному давлению на РФ за агрессию.

Стороны отдельно остановились на привлечении Японии к восстановлению Украины, что дает большие возможности для сотрудничества. Зеленский отметил, что с 24 февраля 2022 года помощь Японии в области восстановления составила более $7 млрд.

"Сегодня я предложил Японии сосредоточиться на поддержке наших медицинских учреждений и восстановлении некоторых секторов экономики. Это автомобилестроение, "зеленая" трансформация, в частности производство водородного оборудования и литиевых аккумуляторов, в чем Япония является одним из технологических лидеров", – рассказал глава государства.

По его словам, Украина также заинтересована в поддержке Японией процесса гуманитарного разминирования.

Зеленский рассказал, что по итогам переговоров было подписано совместное заявление об особом глобальном партнерстве между двумя странами.

"Этот документ отражает и наши ценности, которые мы вместе защищаем, и наши стремления, которые еще предстоит реализовать", – отметил он.

Президент подчеркнул, что Украина и Япония достигли самых содержательных отношений более чем за 30 лет, но это лишь фундамент для того, чего можно достичь в будущем.

Премьер-министр Японии заявил о солидарности с Украиной. Он высоко оценил мужество и терпение украинского народа, стоящего на защите своей родины и свободы.

"Япония и дальше будет поддерживать Украину, пока мир не вернется на ее прекрасную землю", – сказал Кисида.

Глава правительства Японии отметил, что агрессия России подрывает все основы мирового порядка и нарушает нормы международного права.

В ОП сообщили, что Япония планирует предоставить средства на поставку нелетального оружия через трастовый фонд НАТО.

  • Сегодня, 21 марта, Кисида посетил Украину. Это был первый со времен Второй мировой войны визит главы правительства Японии в страну или регион, где продолжаются боевые действия.

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Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский япония Фумио Кисида
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