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Японцы разрешили жене Зеленского носить желтое платье

Японцы разрешили жене Зеленского носить желтое платье - Фото
Цвет платья первой леди вызвал бурные обсуждения (Фото: Офис президента)
29.10.2019, 00:18

Посольство Японии благодарит Владимира и Елену Зеленских за участие в церемонии интронизации

Посольство Японии заявило, что одежда президента Владимира Зеленского и его супруги не противоречила дресс-коду. Об этом посольство Японии в Украине сообщило в Facebook.   

Посольство отмечает, что одежда президентской четы хорошо гармонировала с благородной атмосферой и произвела на японское общество очень положительное впечатление о супругах и Украине как стране. 

Кроме того, посольство выразило искреннюю благодарность Зеленскому и первой леди за то, что они приняли приглашение посетить Японию для участия в церемонии интронизации императора и отметило, что участие супругов в церемонии интронизации является важным этапом в двусторонних отношениях.

Во время визита президента и его супруги в СМИ и соцсетях обсуждалась информация о том, что желтый цвет платья Елены Зеленской неуместен во время визита к императору, так как данный цвет якобы традиционно запрещено использовать в одежде лиц, не являющихся членами императорской семьи.

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