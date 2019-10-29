Японцы разрешили жене Зеленского носить желтое платье

Цвет платья первой леди вызвал бурные обсуждения (Фото: Офис президента)

Посольство Японии заявило, что одежда президента Владимира Зеленского и его супруги не противоречила дресс-коду. Об этом посольство Японии в Украине сообщило в Facebook.



Посольство отмечает, что одежда президентской четы хорошо гармонировала с благородной атмосферой и произвела на японское общество очень положительное впечатление о супругах и Украине как стране.

Кроме того, посольство выразило искреннюю благодарность Зеленскому и первой леди за то, что они приняли приглашение посетить Японию для участия в церемонии интронизации императора и отметило, что участие супругов в церемонии интронизации является важным этапом в двусторонних отношениях.

Во время визита президента и его супруги в СМИ и соцсетях обсуждалась информация о том, что желтый цвет платья Елены Зеленской неуместен во время визита к императору, так как данный цвет якобы традиционно запрещено использовать в одежде лиц, не являющихся членами императорской семьи.

22 октября Владимир Зеленский и Елена Зеленская приняли участие в церемонии интронизации японского императора Нарухито.

Читайте также: Речь отрекшегося императора Акихито слушали более 114 тыс японцев