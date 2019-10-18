Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Яременко: Украина готова идти на компромиссы с РФ

Яременко: Украина готова идти на компромиссы с РФ - Фото
Богдан Яременко (Фото: скриншот из видео RadaTVchannel/YouTube)
18.10.2019, 14:50

Нардеп считает, что для агрессоров должна быть предусмотрена возможность ослабления санкций в случае выполнения ими требований Украины

Депутат фракции Слуга народа и глава комитета Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Богдан Яременко заявил в Facebook, что для мирного урегулирования войны в Донбассе необходима "активная дипломатия", которая включает в себя снижение дипломатического напряжения с РФ.

"Понижение градуса дискуссии в международных организациях, как компромисс с украинской стороны, вполне реалистичное решение", - написал политик.

Читайте также: Яременко: РФ может диктовать нам условия - ее войска здесь

Яременко считает, что "активная дипломатия" - это механизм, который предусматривает ослабление санкций для РФ в случае выполнения Кремлем ряда условий. В то же время он должен гарантировать усиление давления на агрессоров, если переговоры будут сорваны.

"Нам несложно рекомендовать украинским делегациям не употреблять термин "вооруженная агрессия РФ против Украины" в документах и проектах решений. Совсем несложно. Как, впрочем, России несложно вернуть Украине всех пленных, задержанные военные суда, выполнить решение международного суда об отмене решения о запрете деятельности Меджлиса и допустить на территорию Крыма постоянную мониторинговую миссию ОБСЕ. Мы же готовы к компромиссам, - подытожил нардеп.

Читайте также: Трещины под ногами. Владимир Зеленский завел Украину на тонкий лед

 

Напишите нам
Богда яременко переговоры компромисс активная дипломатия
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 