Яременко: Украина готова идти на компромиссы с РФ

Богдан Яременко (Фото: скриншот из видео RadaTVchannel/YouTube)

Депутат фракции Слуга народа и глава комитета Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Богдан Яременко заявил в Facebook, что для мирного урегулирования войны в Донбассе необходима "активная дипломатия", которая включает в себя снижение дипломатического напряжения с РФ.

"Понижение градуса дискуссии в международных организациях, как компромисс с украинской стороны, вполне реалистичное решение", - написал политик.

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Яременко считает, что "активная дипломатия" - это механизм, который предусматривает ослабление санкций для РФ в случае выполнения Кремлем ряда условий. В то же время он должен гарантировать усиление давления на агрессоров, если переговоры будут сорваны.

"Нам несложно рекомендовать украинским делегациям не употреблять термин "вооруженная агрессия РФ против Украины" в документах и проектах решений. Совсем несложно. Как, впрочем, России несложно вернуть Украине всех пленных, задержанные военные суда, выполнить решение международного суда об отмене решения о запрете деятельности Меджлиса и допустить на территорию Крыма постоянную мониторинговую миссию ОБСЕ. Мы же готовы к компромиссам, - подытожил нардеп.

Ранее Яременко заявил, что РФ хочет снятия санкций , а не решения конфликта в Донбассе по существу.

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