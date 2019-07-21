Явка на выборах: ОПОРА опубликовала свои данные

Фото: ЕРА

По данным общественной сети ОПОРА, явка на досрочных парламентских выборах по состоянию на 16:00 составляет 36,9%. Об этом в Facebook сообщила глава ОПОРЫ Ольга Айвазовская.

Для сравнения, уточняет она, в 2014-м в этом время явка была 40,6%.

По регионам: запад - 34,3% (2014 - 46,1%), центр - 38,6% (2014 - 43,9%), восток - 38% (2014 - 32,6%), юг - 36,2% (2014 - 34,6%).

Погрешность по регионам – 1,4%.

Читайте также: Выборы в Раду. Главные цифры и факты на 16:00

Согласно официальным данным Центральной избирательной комиссии, явка на выборах по состоянию на 16:00 составляла 36,47%.

Читайте также: День голосования. Украина выбирает Верховную Раду: хроника