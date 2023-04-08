Языковой скандал в Ирпене. Министр образования отреагировал, упомянул манипуляции России
Министр образования и науки Оксен Лисовой отреагировал на языковой скандал в Государственном налоговом университете в Ирпене, где преподаватель отказалась проводить занятие на украинском языке. Об этом он написал в Facebook.
По его словам, манипуляции вокруг языка — это лицемерие, а если преподаватель отказывается вести занятие на государственном языке, то показывает этим пренебрежительное отношение к стране.
Он отметил, что пример с преподавателем, которая не способна освоить украинский язык является прямым нарушением действующего законодательства, а по этому случаю будут приняты меры.
"И не только в нарушении законодательства вопрос. Поведение этой дамы выглядит, мягко говоря, несоответственно ее роли. Образовательное сообщество формирует нацию. Именно поэтому не менее странно, когда учащиеся или студенты проявляют более высокий уровень сознания, чем их преподаватели", — написал Лисовой.
Глава ведомства заявил, что его вдохновляет активность молодежи, которая не боится угроз со стороны преподавателей.
"С позиции министра скажу, что не мы превратили язык в инструмент политических манипуляций. Не мы использовали ее в качестве повода для агрессии. Мы только защищаем свое украинское пространство. И человек в образовании должен понимать свою роль и ответственность в этой борьбе", — резюмировал он.
Ранее в социальных сетях распространили ролик, на котором во время онлайн-лекции одна из студенток попросила преподавательницу перейти на украинский язык, на что она ответила, что "бессознательно перешла на русский, поскольку преподавала на нем 35 лет".
В частности, она добавила, что студентка может не посещать лекции по философии, если ей "режет слух русский". По словам преподавательницы, сейчас есть много материалов на других языках, поэтому можно "самостоятельно изучать предмет" на удобном языке. Однако отметила, что "на экзамене обязательно будет говорить по-русски".
- Оксен Лисовой с 2010 года занимает должность директора Национального центра Малая академия наук Украины (МАН). Уже около года принимает участие в боевых действиях, одновременно исполняя обязанности директора МАН. С началом полномасштабного российского вторжения он присоединился к войску как доброволец в составе 95 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Больше о Лисовом читайте в нашем материале.
- 18 марта в парламенте зарегистрировали заявление об отставке Шкарлета.
- Перед голосованием Шкарлет написал, что его срок в должности истек, но он продолжит работать в сфере образования.
Читайте также: "Лисовой готов бороться". В Слуге народа анонсируют инновационные изменения в образовании
Комментарии