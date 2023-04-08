Языковой скандал в Ирпене. Министр образования отреагировал, упомянул манипуляции России

Министр образования и науки Оксен Лисовой отреагировал на языковой скандал в Государственном налоговом университете в Ирпене, где преподаватель отказалась проводить занятие на украинском языке. Об этом он написал в Facebook.

По его словам, манипуляции вокруг языка — это лицемерие, а если преподаватель отказывается вести занятие на государственном языке, то показывает этим пренебрежительное отношение к стране.

Он отметил, что пример с преподавателем, которая не способна освоить украинский язык является прямым нарушением действующего законодательства, а по этому случаю будут приняты меры.

"И не только в нарушении законодательства вопрос. Поведение этой дамы выглядит, мягко говоря, несоответственно ее роли. Образовательное сообщество формирует нацию. Именно поэтому не менее странно, когда учащиеся или студенты проявляют более высокий уровень сознания, чем их преподаватели", — написал Лисовой.

Глава ведомства заявил, что его вдохновляет активность молодежи, которая не боится угроз со стороны преподавателей.

"С позиции министра скажу, что не мы превратили язык в инструмент политических манипуляций. Не мы использовали ее в качестве повода для агрессии. Мы только защищаем свое украинское пространство. И человек в образовании должен понимать свою роль и ответственность в этой борьбе", — резюмировал он.