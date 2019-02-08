YouTube снова требует от СМИ цензурировать контент по жалобе РФ

YouTube уведомил редакцию проекта Радио Свобода Крым.Реалии, что Google может заблокировать видеозапись радиопрограммы о преследовании в оккупированном Крыму граждан Украины. Причина - жалоба Роскомнадзора, пишет Крым.Реалии.

Роскомнадзор пожаловался, что ролик якобы нарушает российский закон об информации, информационных технологиях и о защите информации.

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"Роскомнадзор добавил следующий URL адрес в запрещенный список материалов... Если вы не удалите контент, компания Google может быть вынуждена заблокировать контент", – говорится в письме YouTube изданию.

Речь идет о видеозаписи радиопрограммы "Куда катится "дело "Хизб ут-Тахрир", которая была опубликована на канале YouTube Крым.Реалии в июне 2016 года. Организация Хизб ут-Тахрир признана в РФ экстремистской.

В издании отметили, что в ответе YouTube настаивают на отсутствии в ролике запрещенной символики, призывов к нарушению законов или массовым беспорядкам.

Также редакция обратила внимание YouTube на то, что на территории Украины организация Хизб ут-Тахрир не запрещена. Компания пока никак не отреагировала на сообщение издания.

Ранее юридический отдел YouTube на основании жалобы Роскомнадзора потребовал от украинского информационного агентства Центр журналистских расследований удалить из своего канала видео-репортаж о крымском политзаключенном Эмире-Усеине Куку.

Замминистра информполитики Украины Эмине Джеппар считает, что РФ пытается использовать корпорацию Google и ее дочернюю компанию YouTube в своих политических целях.