YouTube по жалобе РФ требует от украинского СМИ удалить видео

Скриншот с видео

Юридический отдел YouTube на основании жалобы Роскомнадзора требует от украинского информационного агентства Центр журналистских расследований удалить из своего канала видео-репортаж о крымском политзаключенном Эмире-Усеине Куку. Об этом говорится в письме Мининформполитики администрации YouTube и Google, опубликованном в Facebook замминистра информполитики Эмине Джеппар.

Согласно письму, 4 февраля Центр журналистских расследований получил письмо от YouTube с требованием удалить видео. YouTube мотивировал свое требование тем, что получил жалобу от Роскомнадзора о том, что в ролике якобы содержатся "призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности…", что является нарушением российского законодательства.

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Мининформполитики Украины опровергает, что подобное содержится в указанном видео и просит администрацию YouTube и Google не принимать никаких мер.

В министерстве отметили, что ролик, который требует удалить YouTube, посвящен нарушениям прав человека в Крыму со стороны оккупационной российской власти. Именно этим, по мнению украинской стороны, объясняется желание РФ удалить видео.

Кроме того в министерстве обратили внимание, что работа украинских СМИ не может подпадать под юрисдикцию РФ.

Джеппар считает инцидент "вмешательством, политизацией и попыткой использовать корпорацию Google и ее дочернюю компанию YouTube в своих политических целях". Об этом она написала в Facebook.

Ранее Роскомнадзор заявил, что на сайте Русской службы ВВС выявлены материалы, "транслирующие идеологические установки международных террористических организаций".