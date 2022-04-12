Юг. Украине помогает погода. Россияне-диверсанты притворялись украинцами, но безуспешно

На южном направлении российские оккупанты пытаются улучшить тактическое положение и совершать диверсии, но безуспешно. Украинским военным помогает даже погода. Об этом сообщает оперативное командование Юг.

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На Южнобужском направлении оккупанты пытаются улучшить тактическое положение и закрепиться по административным границам Херсонской области.

В подразделениях противника зафиксированы единичные случаи дезертирства.

В Николаевской области переодетые российские диверсанты на трех гражданских автомобилях пытались выдать себя за группу эвакуированных заблудившихся местных жителей.

"Подъехав под таким прикрытием к нашим позициям, оккупанты попытались атаковать, но получили достойный отпор. Потеряв пятерых своих, россияне быстро смылись с поля боя", – говорится в сообщении.

Из-за ухудшения погодных условий – штормового ветра и дождей – враг не может применять беспилотники для разведки и корректировки огня.

В Черноморской операционной зоне силы природы также на стороне Украины: штормовая погода значительно усложняет маневрирование корабельной группировки россиян. Но угроза ракетных ударов с моря остается.

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Наталия Медведева

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