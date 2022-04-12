Юг. Украине помогает погода. Россияне-диверсанты притворялись украинцами, но безуспешно
На южном направлении российские оккупанты пытаются улучшить тактическое положение и совершать диверсии, но безуспешно. Украинским военным помогает даже погода. Об этом сообщает оперативное командование Юг.
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На Южнобужском направлении оккупанты пытаются улучшить тактическое положение и закрепиться по административным границам Херсонской области.
В подразделениях противника зафиксированы единичные случаи дезертирства.
В Николаевской области переодетые российские диверсанты на трех гражданских автомобилях пытались выдать себя за группу эвакуированных заблудившихся местных жителей.
"Подъехав под таким прикрытием к нашим позициям, оккупанты попытались атаковать, но получили достойный отпор. Потеряв пятерых своих, россияне быстро смылись с поля боя", – говорится в сообщении.
Из-за ухудшения погодных условий – штормового ветра и дождей – враг не может применять беспилотники для разведки и корректировки огня.
В Черноморской операционной зоне силы природы также на стороне Украины: штормовая погода значительно усложняет маневрирование корабельной группировки россиян. Но угроза ракетных ударов с моря остается.
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