Минус семь воздушных целей россиян – отчет Воздушных сил ВСУ за 11 апреля
12.04.2022, 01:28
Фото: ВС ВСУ
11 апреля зенитно-ракетными подразделениями Воздушных Сил и ПВО Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины уничтожены семь воздушных целей российских оккупантов. Об этом сообщает ВС ВСУ.
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Уничтожена такая техника россиян:
- один самолет;
- два вертолета;
- четыре беспилотных летательных аппарата.
Истребители ВС ВСУ продолжают воздушное противостояние с превосходящими силами противника – патрулируют воздушное пространство, прикрывая ударные группы штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24м, которые на разных направлениях наносят ракетно-бомбовые удары по позициям российских оккупантов.
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