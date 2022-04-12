Минус семь воздушных целей россиян – отчет Воздушных сил ВСУ за 11 апреля

11 апреля зенитно-ракетными подразделениями Воздушных Сил и ПВО Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины уничтожены семь воздушных целей российских оккупантов. Об этом сообщает ВС ВСУ.

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Уничтожена такая техника россиян:

- один самолет;

- два вертолета;

- четыре беспилотных летательных аппарата.

Истребители ВС ВСУ продолжают воздушное противостояние с превосходящими силами противника – патрулируют воздушное пространство, прикрывая ударные группы штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24м, которые на разных направлениях наносят ракетно-бомбовые удары по позициям российских оккупантов.

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Наталия Медведева

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