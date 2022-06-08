Юг. Украинская авиация и артиллерия поразили четыре места скопления сил армии России

Украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения вчера поразили четыре места скопления российских сил на южном направлении. Об этом сообщает оперативное командование Юг.

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Отмечается, что в результате этих четырех ударов предварительно известно об уничтожении нескольких единиц техники и склада боеприпасов.

В командовании заверяют: силы обороны Украины в Херсонской и Николаевской областях крепко удерживают позиции в готовности продвигаться на восток. Россияне же беспощадно бьют из РСЗО на Николаевском направлении и неизбирательными боеприпасами обстреляли пригороды Николаева.

Во временно оккупированном Херсоне регулярно распространяют проукраинские и антиоккупационные листовки, везде появляются флаги Украины, добавили в командовании.

Там также сообщили, что вчера в Николаевском районе зенитно-ракетное подразделение сбило российский беспилотник-разведчик "Орлан-10", а в Одессе правоохранители выявили местного жителя, который передавал ФСБ РФ данные о блокпостах, личном составе и вооружении украинских сил.

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Марк Сировой

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