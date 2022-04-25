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Юг. Взяли под контроль пять сел, отогнали две ДРГ, уничтожили более 70 врагов и Панцирь С1

Цей матеріал також доступний українською
25.04.2022, 01:37
Юг. Взяли под контроль пять сел, отогнали две ДРГ, уничтожили более 70 врагов и Панцирь С1 - Фото
Російський танк (Фото - EPA)

24 апреля на южном направлении Вооруженные Силы Украины установили контроль в пяти населенных пунктов у админграницы с Херсонской областью. Об этом сообщает оперативное командование Юг.

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В Николаевской и Херсонской области противник продолжает оборонять занятые рубеже и обстреливать из артиллерии и минометов населенные пункты и позиции ВСУ.

Оккупанты усилили разведывательную активность в сторону административной границы Николаевской области – ВСУ сорвали попытку выдвижения двух диверсионно-разведывательных групп врага. Понеся потери до 50% состава ДРГ, россияне отступили.

Подразделения ВСУ обеспечили контроль территории в районе еще пяти населенных пунктов Николаевской области вблизи админграницы с Херсонской областью.

Потери оккупантов 24 апреля составили:

- 73 россиянина;

- 7 единиц техники, среди которых зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С1", автомобильная и бронированная техника.

Корабельная группировка в Черном море постоянно меняет количественный состав в связи с периодическими заходами в базы оккупированного Крыма. Но основной состав продолжает удерживать территорию Украины под угрозой ракетных ударов.

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Наталия Медведева
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Херсонская область николаевская область
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