Сегодня уничтожено 13 танков российской армии на Донбассе
Сегодня, 24 апреля, военнослужащие объединенных сил на Донбассе отразили семь атак армии России, уничтожив среди прочего 13 танков оккупантов. Об этом сообщили в 21:50 в штабе ООС.
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Помимо танков, потери врага за день в зоне ООС составили:
→ 3 артиллерийские системы,
→ 17 единиц бронетехники,
→ 4 боевых бронированных машины,
→ 18 единиц автотехники,
→ 4 топливозаправщика,
→ 3 беспилотника "Орлан-10".
Оперативно-тактическая группировка ВСУ "Восток" сообщила, что за сутки в районе их оккупанты совершили одну атаку. В ходе боевых действий украинские войска уничтожили:
→ личного состава – до 100 солдат,
→ танков – 3,
→ БМП – 17,
→ автотехники – 10,
→ артсистем – 2,
→ БПЛА – 1.
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Суммарно за эту неделю бойцы ООС отразили 63 атаки россиян, уничтожили 5 самолетов, 1 вертолет, 28 беспилотников, 3 крылатые ракеты, 1 ЗРК, 55 танков, 20 артсистем, 114 единиц бронетехники, 6 ББМ, 2 единицы спецтехники, 62 автомобиля и 5 топливозаправщиков.
- На юге Украины оккупанты пытаются устроить голод: вывозят оттуда зерно в Крым.
- Украина предложила Кремлю всех российских пленных за защитников Мариуполя, сообщили на Банковой.
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