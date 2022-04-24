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Сегодня уничтожено 13 танков российской армии на Донбассе

Цей матеріал також доступний українською
24.04.2022, 22:20
Сегодня уничтожено 13 танков российской армии на Донбассе - Фото
Артиллерийский снаряд (фото - 26-я бригада)

Сегодня, 24 апреля, военнослужащие объединенных сил на Донбассе отразили семь атак армии России, уничтожив среди прочего 13 танков оккупантов. Об этом сообщили в 21:50 в штабе ООС.

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Помимо танков, потери врага за день в зоне ООС составили:

→ 3 артиллерийские системы,
→ 17 единиц бронетехники,
→ 4 боевых бронированных машины,
→ 18 единиц автотехники,
→ 4 топливозаправщика,
→ 3 беспилотника "Орлан-10".

Оперативно-тактическая группировка ВСУ "Восток" сообщила, что за сутки в районе их оккупанты совершили одну атаку. В ходе боевых действий украинские войска уничтожили:

→ личного состава – до 100 солдат,
→ танков – 3,
→ БМП – 17,
→ автотехники – 10,
→ артсистем – 2,
→ БПЛА – 1.

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Суммарно за эту неделю бойцы ООС отразили 63 атаки россиян, уничтожили 5 самолетов, 1 вертолет, 28 беспилотников, 3 крылатые ракеты, 1 ЗРК, 55 танков, 20 артсистем, 114 единиц бронетехники, 6 ББМ, 2 единицы спецтехники, 62 автомобиля и 5 топливозаправщиков.

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Евгений Пилипенко
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