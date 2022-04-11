Южное направление. Уничтожены более 80 российских оккупантов, танк Т-72, три Орлана

10 апреля на Южном направлении украинские военные уничтожили более 80 российских оккупантов и боевую технику врага. Об этом сообщает оперативное командование Юг.

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На Николаевском и Херсонском направлении российские оккупанты продолжают обороняться и пытаются восстановить силы и ресурс, чтобы перейти к наступлению.

Враг нанес три ракетных удара по населенным пунктам Николаевской области, пострадавших нет.

"Под многочисленными артиллерийскими обстрелами наши военнослужащие продолжают удерживать освобожденные от оккупантов территории", – говорится в сообщении.

Среди трофеев ВСУ: многоцелевой транспортер, уничтожены вражеский танк Т-72 и три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Всего за сутки на южном рубеже обороны Украины вражеские потери составили 84 россиянина и 13 единиц техники.

Корабельная группировка противника в Черноморской операционной зоне остается на позициях блокировки портов и проводит наблюдение за надводной обстановкой и разведку.

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Наталия Медведева

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