Южное направление. Уничтожены более 80 российских оккупантов, танк Т-72, три Орлана
10 апреля на Южном направлении украинские военные уничтожили более 80 российских оккупантов и боевую технику врага. Об этом сообщает оперативное командование Юг.
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На Николаевском и Херсонском направлении российские оккупанты продолжают обороняться и пытаются восстановить силы и ресурс, чтобы перейти к наступлению.
Враг нанес три ракетных удара по населенным пунктам Николаевской области, пострадавших нет.
"Под многочисленными артиллерийскими обстрелами наши военнослужащие продолжают удерживать освобожденные от оккупантов территории", – говорится в сообщении.
Среди трофеев ВСУ: многоцелевой транспортер, уничтожены вражеский танк Т-72 и три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".
Всего за сутки на южном рубеже обороны Украины вражеские потери составили 84 россиянина и 13 единиц техники.
Корабельная группировка противника в Черноморской операционной зоне остается на позициях блокировки портов и проводит наблюдение за надводной обстановкой и разведку.
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