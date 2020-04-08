"Юридический абсурд". Адвокаты Порошенко ответили на дела от Венедиктовой

Адвокаты пятого президента Петра Порошенко назвали уголовные дела, которые открыла против него генпрокурор Ирина Венедиктова, "юридическим абсурдом" и намерены отстаивать свою позицию в суде. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе партии Европейская солидарность.
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Юристы Порошенко считают, что дело подследственно не ГБР, куда его направила Венедиктова, а НАБУ, где оно "должно быть закрыто немедленно". Адвокаты уже обратились с ходатайством к генпрокурору передать дело в НАБУ.
"Это однозначно продолжение тренда политических преследований, которые происходили все последние месяцы<…> Это действительно юридический трэш, попытки переводить в уголовную плоскость вопрос конституционных полномочий президента по назначению судей", - сказал Илья Новиков.
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Юрист также назвал дело "попыткой дискредитировать Верховный суд и установить над ним контроль" перед рассмотрением дела о национализации ПриватБанка.
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