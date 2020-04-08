"Юридический абсурд". Адвокаты Порошенко ответили на дела от Венедиктовой

Илья Новиков и Игорь Головань, адвокаты Петра Порошенко (фото - пресс-служба Европейской солидарности)

Адвокаты пятого президента Петра Порошенко назвали уголовные дела, которые открыла против него генпрокурор Ирина Венедиктова, "юридическим абсурдом" и намерены отстаивать свою позицию в суде. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе партии Европейская солидарность.

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Юристы Порошенко считают, что дело подследственно не ГБР, куда его направила Венедиктова, а НАБУ, где оно "должно быть закрыто немедленно". Адвокаты уже обратились с ходатайством к генпрокурору передать дело в НАБУ.

"Это однозначно продолжение тренда политических преследований, которые происходили все последние месяцы<…> Это действительно юридический трэш, попытки переводить в уголовную плоскость вопрос конституционных полномочий президента по назначению судей", - сказал Илья Новиков.

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Юрист также назвал дело "попыткой дискредитировать Верховный суд и установить над ним контроль" перед рассмотрением дела о национализации ПриватБанка.

Сегодня сообщалось, что Венедиктова завела пять дел на Порошенко о том, что он якобы незаконно назначил судей Верховного суда в 2017 и 2019 году. Расследовать дела поручили ГБР, которое еще месяц назад возглавляла Венедиктова.

получив меньше минимально допустимых баллов по результатам экзамена. В 2016-2017 году Венедиктова пыталась стать судьей нового Верховного суда, однако выбыла из конкурса

19 февраля 2020 года Конституционный суд признал неконституционной ликвидацию старого ВСУ в рамках судебной реформы 2016 года.

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