Юрист Квартала 95 подтвердил наличие бизнеса в России

Владимир Зеленский (фото - скриншот видео)

Юрист Квартала 95 Иван Баканов подтвердил, что российский фирма Грин Филмз, которую журналисты связывают с кандидатом в президенты комиком Владимиром Зеленским, получает роялти в России. Об этом сообщает ТСН.

Напомним, журналисты Схем нашли три российские компании, которые занимаются производством кино-, видеофильмов и телевизионных программ: Вайсберг Пикчерс, Платинумфильм и Грин Филмз. Основателем всех трех является кипрская компания Green Family. Эта же компания является соучредителем Квартала 95 в Украине, а ее конечными бенефициарами указаны Зеленский, его бизнес-партнеры Андрей Яковлев, Борис и Сергей Шефиры и соратник Игоря Коломойского Тимур Миндич.

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Баканов уверяет, что роялти платится за продукцию, авторства в том числе Зеленского, которая была изготовлена еще до 2014 года. "К сожалению, эти контракты заключены до 2021-2023 годов. Эти контракты касаются роялти, которые получает эта компания за произведенные фильмы в 2010-2014 годах", - заявил Баканов.

Зеленский резко отреагировал на журналиста, который попытался взять у него комментарий на эту тему, но ничего конкретного не ответил.

Позже у себя в Facebook он написал, что он и Квартал 95 не ездят и не выступают на территории страны-агрессора, однако торгуют интеллектуальными правами с 21 страной мира, в том числе СНГ. Напомним, Россия входит в СНГ.