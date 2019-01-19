Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
19.01.2019, 15:40

Юрист Квартала 95 подтвердил наличие бизнеса в России

Юрист Квартала 95 подтвердил наличие бизнеса в России - Фото
Владимир Зеленский (фото - скриншот видео)

Юрист Квартала 95 Иван Баканов заявил, что фирма Грин Филмз получает деньги за фильму Зеленского, созданные до 2014 года

Реклама
Реклама

Юрист Квартала 95 Иван Баканов подтвердил, что российский фирма Грин Филмз, которую журналисты связывают с кандидатом в президенты комиком Владимиром Зеленским, получает роялти в России. Об этом сообщает ТСН.

Напомним, журналисты Схем нашли три российские компании, которые занимаются производством кино-, видеофильмов и телевизионных программ: Вайсберг Пикчерс, Платинумфильм и Грин Филмз. Основателем всех трех является кипрская компания Green Family. Эта же компания является соучредителем Квартала 95 в Украине, а ее конечными бенефициарами указаны Зеленский, его бизнес-партнеры Андрей Яковлев, Борис и Сергей Шефиры и соратник Игоря Коломойского Тимур Миндич.

Реклама

Баканов уверяет, что роялти платится за продукцию, авторства в том числе Зеленского, которая была изготовлена еще до 2014 года. "К сожалению, эти контракты заключены до 2021-2023 годов. Эти контракты касаются роялти, которые получает эта компания за произведенные фильмы в 2010-2014 годах", - заявил Баканов.

Зеленский резко отреагировал на журналиста, который попытался взять у него комментарий на эту тему, но ничего конкретного не ответил.

Позже у себя в Facebook он написал, что он и Квартал 95 не ездят и не выступают на территории страны-агрессора, однако торгуют интеллектуальными правами с 21 страной мира, в том числе СНГ. Напомним, Россия входит в СНГ.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, выборы, Грин Филмз, Квартал 95
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 