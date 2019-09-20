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Юрия Луценко привлекли к дисциплинарной ответственности

Юрия Луценко привлекли к дисциплинарной ответственности - Фото
Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
20.09.2019, 14:30

Бывший генпрокурор своевременно не наказал своего заместителя

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров объявила выговор бывшему генеральному прокурору Юрию Луценко. Текст решения №275 опубликован на сайте комиссии.

"Привлечь бывшего генерального прокурора Украины Луценко Ю.В. к дисциплинарной ответственности и наложить на него дисциплинарное взыскание в виде выговора", - говорится в решении.

Луценко, как следует из текста решения, не применил к своему заместителю Юрию Столярчуку выговор, который был наложен на него Квалификационно-дисциплинарной комиссией в мае, и не обеспечил невыплату Столярчуку премий с момента взыскания и до конца года.

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