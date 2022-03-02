Ющенко – россиянам: Вы удерживаете преступный режим и вы соучастники, научитесь думать

Третий президент Украины Виктор Ющенко считает, что российских военных сегодня может с радостью принять только "сырая украинская земля". Об этом он написал в Facebook.

"Вам этого Украина никогда не простит! По крайней мере, в сегодняшних поколениях. Вы – прокляты! Вы не "освободители" – вы чума", — считает Ющенко.

В то же время, третий президент обратился к россиянам, которые "еще думают и имеют совесть".

"Вы удерживаете и поддерживаете преступный режим, который действует от всех Вас и Вашим именем. Вы соучастники сегодняшнего дня и его событий. Научитесь думать! Потом говорить, — написал он. – Мы ждем, что ваша совесть и долг пробудятся и начнут громко" говорить. Это Ваш долг".

Юрий Смирнов

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